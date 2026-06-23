ФОТО. Растрогала фанов. Месси поддерживает 100-летняя фанатка

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в понедельник вошел в историю, когда стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

Многих телевизионных болельщиков порадовала личная фанатка Месси – 100-летняя женщина, которая пришла поддержать звездного футболиста.

Ранее ее уже замечали на матчах Интер Майами, за который выступает Лионель.

У Месси уже 18 голов в истории на чемпионатах мира – на два больше, чем у Килиана Мбаппе и Мирослава Клозе.