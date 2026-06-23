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Чемпионат мира
23 июня 2026, 17:59 | Обновлено 23 июня 2026, 18:16
724
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ФОТО. Растрогала фанов. Месси поддерживает 100-летняя фанатка

Болельщица следит за выступлениями кумира

23 июня 2026, 17:59 | Обновлено 23 июня 2026, 18:16
724
2 Comments
ФОТО. Растрогала фанов. Месси поддерживает 100-летняя фанатка
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в понедельник вошел в историю, когда стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

Многих телевизионных болельщиков порадовала личная фанатка Месси – 100-летняя женщина, которая пришла поддержать звездного футболиста.

Ранее ее уже замечали на матчах Интер Майами, за который выступает Лионель.

У Месси уже 18 голов в истории на чемпионатах мира – на два больше, чем у Килиана Мбаппе и Мирослава Клозе.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Мбаппе набагато молодший і після того, як Мессі закінчить, матиме можливість зіграти ще на двох КС
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Зараз сі сплачу...
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