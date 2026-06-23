Чемпионат мира23 июня 2026, 17:59 | Обновлено 23 июня 2026, 18:16
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ФОТО. Растрогала фанов. Месси поддерживает 100-летняя фанатка
Болельщица следит за выступлениями кумира
23 июня 2026, 17:59 | Обновлено 23 июня 2026, 18:16
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в понедельник вошел в историю, когда стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира.
Многих телевизионных болельщиков порадовала личная фанатка Месси – 100-летняя женщина, которая пришла поддержать звездного футболиста.
Ранее ее уже замечали на матчах Интер Майами, за который выступает Лионель.
У Месси уже 18 голов в истории на чемпионатах мира – на два больше, чем у Килиана Мбаппе и Мирослава Клозе.
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Мбаппе набагато молодший і після того, як Мессі закінчить, матиме можливість зіграти ще на двох КС
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