ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец провернул первый трансфер после выхода в УПЛ
Сергей Корнийчук стал «моряком»
Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского защитника Сергея Корнийчука. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».
«Поздравляем Сергея в составе «моряков» и желаем удачи, уверенности и ярких матчей в черно-синей футболке. Добро пожаловать в «Черноморец», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, Корнийчук перебрался в Черноморец на правах свободного агента. Соглашение «моряков» с футболистом рассчитано на 3 года – до лета 2029 года.
21-летний игрок имеет опыт выступлений в УПЛ за Минай, житомирское Полесье и ровенский Верес. В сентябре прошлого года Сергей Корнийчук дебютировал в молодежной сборной Украины.
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