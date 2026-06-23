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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 12:44 | Обновлено 23 июня 2026, 13:19
975
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец провернул первый трансфер после выхода в УПЛ

Сергей Корнийчук стал «моряком»

23 июня 2026, 12:44 | Обновлено 23 июня 2026, 13:19
975
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец провернул первый трансфер после выхода в УПЛ
ФК Полесье. Сергей Корнийчук
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Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского защитника Сергея Корнийчука. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

«Поздравляем Сергея в составе «моряков» и желаем удачи, уверенности и ярких матчей в черно-синей футболке. Добро пожаловать в «Черноморец», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Корнийчук перебрался в Черноморец на правах свободного агента. Соглашение «моряков» с футболистом рассчитано на 3 года – до лета 2029 года.

21-летний игрок имеет опыт выступлений в УПЛ за Минай, житомирское Полесье и ровенский Верес. В сентябре прошлого года Сергей Корнийчук дебютировал в молодежной сборной Украины.

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Сергей Корнийчук Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
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