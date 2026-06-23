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Чемпионат мира
23 июня 2026, 07:49 | Обновлено 23 июня 2026, 08:57
83
0

ВИДЕО. Алжир вышел вперед, ворота Иордании поразил Гуири

Форвард сборной Алжира отличился точным ударом на 83-й минуте

23 июня 2026, 07:49 | Обновлено 23 июня 2026, 08:57
83
0
ВИДЕО. Алжир вышел вперед, ворота Иордании поразил Гуири
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира
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Форвард сборной Алжира Амин Гуири вывел свою команду вперед в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Иорданией.

Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 83-й минуте встречи один из лидеров сборной Алжира поразил ворота соперника – 2:1 в пользу команды Петковича.

ВИДЕО. Алжир вышел вперед, ворота Иордании поразил Гуири

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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