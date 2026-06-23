Чемпионат мира23 июня 2026, 07:49 | Обновлено 23 июня 2026, 08:57
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ВИДЕО. Алжир вышел вперед, ворота Иордании поразил Гуири
Форвард сборной Алжира отличился точным ударом на 83-й минуте
23 июня 2026, 07:49 | Обновлено 23 июня 2026, 08:57
83
0
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Форвард сборной Алжира Амин Гуири вывел свою команду вперед в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Иорданией.
Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 83-й минуте встречи один из лидеров сборной Алжира поразил ворота соперника – 2:1 в пользу команды Петковича.
ВИДЕО. Алжир вышел вперед, ворота Иордании поразил Гуири
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