Форвард сборной Алжира Амин Гуири вывел свою команду вперед в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Иорданией.

Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 83-й минуте встречи один из лидеров сборной Алжира поразил ворота соперника – 2:1 в пользу команды Петковича.

ВИДЕО. Алжир вышел вперед, ворота Иордании поразил Гуири