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23 июня 2026, 07:53 | Обновлено 23 июня 2026, 07:55
355
0

59 голов за 52 матча. Впечатляющая статистика Холанда за сборную Норвегии

Бомбардир забивает больше 1 гола за матч в составе «сверл»

23 июня 2026, 07:53 | Обновлено 23 июня 2026, 07:55
355
0
59 голов за 52 матча. Впечатляющая статистика Холанда за сборную Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Эрлинг Холанд имеет впечатляющую статистику в составе сборной Норвегии.

25-летний футболист провел 52 матча в составе «сверл», в которых отличился 59 точными ударами – более 1 гола в среднем за матч.

Дебютировал Эрлинг Холанд в составе Норвегии 5 сентября 2019 –он вышел в стартовом составе своей команды на матч квалификации чемпионата Европы с Мальтой. Бомбардир «Манчестер Сити» голами не отличился, что не помешало его команде победить со счетом 2:0.

Спустя чуть более 5 лет Холанд стал лучшим бомбардиром в истории Норвегии. Сейчас на его счету 59 мячей, у Йоргена Юве, занимающего второе место в списке – 33 мяча.

С 4 забитыми мячами за 2 матча чемпионата мира (дубли в ворота Ирака и Сенегала, Эрлинг Холанд является одним из лучших бомбардиров чемпионата мира. Столько же забил Килиан МБаппе, на один гол больше оформил Лионель Месси.

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Эрлинг Холанд сборная Норвегии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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