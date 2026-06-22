Испания22 июня 2026, 20:43 | Обновлено 22 июня 2026, 20:44
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Барселона продала голкипера за пределы Испании. Известна сумма трансфера
Иньяки Пенья перейдет в Панатинаикос
22 июня 2026, 20:43 | Обновлено 22 июня 2026, 20:44
314
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Испанский вратарь каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья в скором времени перейдет в греческий «Панатинаикос», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 3 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Иньяки Пенья на правах аренды провел 16 матчей в составе «Эльче», пропустив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры о возвращении Лионеля Месси.
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