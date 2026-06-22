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Испания
22 июня 2026, 20:43 | Обновлено 22 июня 2026, 20:44
314
0

Барселона продала голкипера за пределы Испании. Известна сумма трансфера

Иньяки Пенья перейдет в Панатинаикос

22 июня 2026, 20:43 | Обновлено 22 июня 2026, 20:44
314
0
Барселона продала голкипера за пределы Испании. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испанский вратарь каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья в скором времени перейдет в греческий «Панатинаикос», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 3 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Иньяки Пенья на правах аренды провел 16 матчей в составе «Эльче», пропустив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры о возвращении Лионеля Месси.

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Иньяки Пенья Барселона Панатинаикос трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Греции по футболу Фабрицио Романо Эльче
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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