Барселона продала голкипера за пределы Испании. Известна сумма трансфера

Испанский вратарь каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья в скором времени перейдет в греческий «Панатинаикос», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 27-летнего футболиста составит 3 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Иньяки Пенья на правах аренды провел 16 матчей в составе «Эльче», пропустив 28 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» начала переговоры о возвращении Лионеля Месси.