Шахтер отправит двух украинцев в знаменитый клуб
Марьян Фарина и Олег Пушкарев перейдут на правах аренды в «Черноморец»
Одесский «Черноморец» готовится к усилению состава перед новым сезоном.
По информации ТаТоТаке, «моряки» проявляют интерес к двум футболистам «Шахтера» – защитнику Марьяну Фарине и нападающему Олегу Пушкареву, на которых не рассчитывает Арда Туран.
Оба игрока провели сильный сезон в составе «Кудровки». Фарина сыграл 13 матчей в УПЛ – без голов, в активе Пушкарева 12 матчей – также без результативных действий.
Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Владислав Герич может продолжить карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
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