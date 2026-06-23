Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отправит двух украинцев в знаменитый клуб
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 08:42 |
603
1

Шахтер отправит двух украинцев в знаменитый клуб

Марьян Фарина и Олег Пушкарев перейдут на правах аренды в «Черноморец»

23 июня 2026, 08:42 |
603
1 Comments
Шахтер отправит двух украинцев в знаменитый клуб
ФК Шахтер. Марьян Фарина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Одесский «Черноморец» готовится к усилению состава перед новым сезоном.

По информации ТаТоТаке, «моряки» проявляют интерес к двум футболистам «Шахтера» – защитнику Марьяну Фарине и нападающему Олегу Пушкареву, на которых не рассчитывает Арда Туран.

Оба игрока провели сильный сезон в составе «Кудровки». Фарина сыграл 13 матчей в УПЛ – без голов, в активе Пушкарева 12 матчей – также без результативных действий.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Владислав Герич может продолжить карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тиаго Силва нашел себе новый клуб
Два гола на ЧМ. Реал нацелился на вингера сборной Нидерландов
«Клуб-обманщик». Атлетико подаст в суд на Барселону: что случилось?
Марьян Фарина трансферы УПЛ трансферы Олег Пушкарев аренда игрока Шахтер Донецк Черноморец Одесса
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22 июня 2026, 09:51 7
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета

Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23 июня 2026, 07:37 4
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»

Боксер высказался о своей вере

Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Футбол | 23.06.2026, 09:02
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Футбол | 23.06.2026, 01:21
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22.06.2026, 10:22
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чорноморець виплатив заборгованості по зарплатам?
Чи то татотаке і ніякого відношення до клубу?
Ответить
0
Популярные новости
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02 1
Бокс
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 42
Футбол
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 25
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 8
Футбол
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
21.06.2026, 11:22 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем