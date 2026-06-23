Шахтер отправит двух украинцев в знаменитый клуб

Одесский «Черноморец» готовится к усилению состава перед новым сезоном.

По информации ТаТоТаке, «моряки» проявляют интерес к двум футболистам «Шахтера» – защитнику Марьяну Фарине и нападающему Олегу Пушкареву, на которых не рассчитывает Арда Туран.

Оба игрока провели сильный сезон в составе «Кудровки». Фарина сыграл 13 матчей в УПЛ – без голов, в активе Пушкарева 12 матчей – также без результативных действий.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» Владислав Герич может продолжить карьеру в составе одесского «Черноморца». Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.