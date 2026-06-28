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  4. Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 23:22 |
1102
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Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро

«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка

28 июня 2026, 23:22 |
1102
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Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
ФК Динамо. Тарас Михавко
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Турецкий «Трабзонспор» вновь заинтересовался кандидатурой центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка.

По информации турецких СМИ, клуб из Трабзона стремится усилить центр обороны после серьёзной травмы Арсения Батагова, из-за которой защитник может пропустить длительный период.

Сообщается, что 21-летний украинец вновь оказался среди приоритетных трансферных целей «Трабзонспора». В клубе высоко ценят умение футболиста начинать атаки от своих ворот, качество передач, игру в воздухе и уверенность в силовой борьбе.

Источник утверждает, что «Трабзонспор» активизировал переговорный процесс и намерен завершить сделку в ближайшее время за 10 миллионов евро.

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Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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