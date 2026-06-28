Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка
Турецкий «Трабзонспор» вновь заинтересовался кандидатурой центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка.
По информации турецких СМИ, клуб из Трабзона стремится усилить центр обороны после серьёзной травмы Арсения Батагова, из-за которой защитник может пропустить длительный период.
Сообщается, что 21-летний украинец вновь оказался среди приоритетных трансферных целей «Трабзонспора». В клубе высоко ценят умение футболиста начинать атаки от своих ворот, качество передач, игру в воздухе и уверенность в силовой борьбе.
Источник утверждает, что «Трабзонспор» активизировал переговорный процесс и намерен завершить сделку в ближайшее время за 10 миллионов евро.
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