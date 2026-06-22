Настоящий лидер. Салах в матче с Новой Зеландией установил рекорд ЧМ-2026

22 июня сборная Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 одержала победу над Новой Зеландией со счетом 3:1.

Главным героем встречи в составе «фараонов» стал Мохамед Салах, который принял участие в 10 из 19 ударов своей команды.

На счету лидера египтян 5 ударов по воротам и еще 5 созданных голевых моментов, что на данный момент является рекордом чемпионата мира 2026.

В итоге Салах записал на свой счет второй гол своей команды, который стал победным, а также ассист на Трезеге при третьем взятии ворот.

После двух туров Египет с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G и близок к дебютному выходу в плей-офф чемпионата мира, если не считать турнир 1934 года, когда мундиаль сразу начинался с 1/8 финала.

В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 по киевскому времени.