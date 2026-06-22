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Чемпионат мира
22 июня 2026, 07:19 | Обновлено 22 июня 2026, 08:19
690
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92 года мечтаний. Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ

«Фараоны» долго шли к цели

22 июня 2026, 07:19 | Обновлено 22 июня 2026, 08:19
690
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92 года мечтаний. Сборная Египта одержала первую победу в истории на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня сборная Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 одержала победу над Новой Зеландией со счетом 3:1.

Эта победа стала первой в истории страны на чемпионатах мира. Для ее достижения «фараонам» потребовалось девять матчей.

Мундиаль 2026 года – четвертый, в котором принимает участие Египет. Ранее «фараоны» выходили на ЧМ в 1934, 1990 и 2018 годах, но тогда не одерживали побед.

В целом на счету египтян теперь одна победа, три ничьи и пять поражений на чемпионатах мира.

После двух туров Египет с четирьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G и близок к дебютному выходу в плей-офф чемпионата мира, если не считать турнир 1934 года, когда мундиаль сразу начинался с 1/8 финала.

В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 6:00 по киевскому времени.

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сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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мы тоже можем побить этот рекорд, 50+ лет без турнира
расширяй-не расширяй
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