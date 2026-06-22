22 июня сборные Аргентины и Австрии проведут матч второго тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Би-Си Плейс в Ванкувере. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Аргентиной и Австрией в квартете J на мундиале играют команды Алжира и Иордании.

Наставник Аргентины – Лионель Скалони. Сборную Австрии тренирует Ральф Рангник.

Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:

17.06. 04:00. Аргентина – Алжир – 3:0

– Алжир – 3:0 17.06. 07:00. Австрия – Иордания – 3:1

– Иордания – 3:1 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия

23.06. 06:00. Иордания – Алжир

28.06. 05:00. Алжир – Австрия

28.06. 05:00. Иордания – Аргентина

Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа J