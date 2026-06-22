Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
Аргентина
22.06.2026 20:00 - : -
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 июня 2026, 04:29 |
36
0

Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы J ЧМ-2026

22 июня 2026, 04:29 |
36
0
Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Скалони и Ральф Рангник
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

22 июня сборные Аргентины и Австрии проведут матч второго тура группы J чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Би-Си Плейс в Ванкувере. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Аргентиной и Австрией в квартете J на мундиале играют команды Алжира и Иордании.

Наставник Аргентины – Лионель Скалони. Сборную Австрии тренирует Ральф Рангник.

Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:

  • 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир – 3:0
  • 17.06. 07:00. Австрия – Иордания – 3:1
  • 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23.06. 06:00. Иордания – Алжир
  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия
  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина

Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аргентина – Австрия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 1 1 0 0 3 - 0 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
2 Австрия 1 1 0 0 3 - 1 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Защита проспала. Сборная Египта сравняла счет против Новой Зеландии
Иордания – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Норвегия – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Другие виды | 21 июня 2026, 16:35 3
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах

Этап Континентального тура в легкой атлетике состоялся в Хенгело

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Футбол | 21 июня 2026, 21:02 9
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты

Парижане уже ищут нового игрока

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21.06.2026, 10:05
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового
Футбол | 22.06.2026, 04:22
ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового
ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Футбол | 21.06.2026, 14:45
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 9
Бокс
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 2
Футбол
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем