Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы J ЧМ-2026
22 июня сборные Аргентины и Австрии проведут матч второго тура группы J чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Би-Си Плейс в Ванкувере. Встреча начнется в 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Аргентиной и Австрией в квартете J на мундиале играют команды Алжира и Иордании.
Наставник Аргентины – Лионель Скалони. Сборную Австрии тренирует Ральф Рангник.
Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:
- 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир – 3:0
- 17.06. 07:00. Австрия – Иордания – 3:1
- 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия
- 23.06. 06:00. Иордания – Алжир
- 28.06. 05:00. Алжир – Австрия
- 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина
Аргентина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|2
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
|4
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|0
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