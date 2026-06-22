Сборная Кабо-Верде забила второй мяч в историческом для себя матче чемпионата мира 2026 против Уругвая.

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Проигрывая со счетом 1:2, островяне поймали соперника на ошибке и сравняли счет.

Защитник сборной Уругвая выполнил опасную поперечную передачу, которая привела к странным действиям вратаря Фернандо Муслеры.

Голкипер выбежал за пределы штрафной площади в сторону мяча, но его спринт прервал Элиу Варела.

Нападающий Кабо-Верде обыграл вратаря и пробил в пустые ворота, продолжив сказку островной сборной.

ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine