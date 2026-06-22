ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян
Фернандо Муслер привез гол в ворота Уругвая
Сборная Кабо-Верде забила второй мяч в историческом для себя матче чемпионата мира 2026 против Уругвая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Проигрывая со счетом 1:2, островяне поймали соперника на ошибке и сравняли счет.
Защитник сборной Уругвая выполнил опасную поперечную передачу, которая привела к странным действиям вратаря Фернандо Муслеры.
Голкипер выбежал за пределы штрафной площади в сторону мяча, но его спринт прервал Элиу Варела.
Нападающий Кабо-Верде обыграл вратаря и пробил в пустые ворота, продолжив сказку островной сборной.
ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча
У функционера диагностировали опухоль