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  4. ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян
Чемпионат мира
22 июня 2026, 02:39 | Обновлено 22 июня 2026, 02:40
218
0

ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян

Фернандо Муслер привез гол в ворота Уругвая

22 июня 2026, 02:39 | Обновлено 22 июня 2026, 02:40
218
0
ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кабо-Верде забила второй мяч в историческом для себя матче чемпионата мира 2026 против Уругвая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Проигрывая со счетом 1:2, островяне поймали соперника на ошибке и сравняли счет.

Защитник сборной Уругвая выполнил опасную поперечную передачу, которая привела к странным действиям вратаря Фернандо Муслеры.

Голкипер выбежал за пределы штрафной площади в сторону мяча, но его спринт прервал Элиу Варела.

Нападающий Кабо-Верде обыграл вратаря и пробил в пустые ворота, продолжив сказку островной сборной.

ВИДЕО. Куда побежал? Кабо-Верде поймало Уругвай на ошибке: 2-й гол островян

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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