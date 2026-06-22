ВИДЕО. Расстрел вблизи. Уругвай перевернул игру против Кабо-Верде
Латиноамериканская команда через пару минут вышла вперед
Сборная Уругвая перед перерывом забила второй мяч в ворота Кабо-Верде и вышла вперед в матче второго тура ЧМ-2026.
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Автором гола на 45+6 минуте стал нападающий «Флуминенсе» Агустин Каноббио, который с нескольких метров пробил Возинью.
Голевую передачу на Агустина отдал Максимилиано Араухо. Именно этот вингер сравнял счет на 44-й минуте.
В итоге на перерыв сборная Уругвая ушла, имея преимущество в один мяч.
ВИДЕО. Расстрел вблизи. Уругвай перевернул игру против Кабо-Верде
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