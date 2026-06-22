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22 июня 2026, 00:30 |
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0

ФОТО. As: «Винисиус – эскорт Неймара»: что происходит в сборной Бразилии?

Звезда Селесао может получить минуты в матче против Шотландии

22 июня 2026, 00:30 |
400
0
ФОТО. As: «Винисиус – эскорт Неймара»: что происходит в сборной Бразилии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар и Винисиус Жуниор
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Сборная Бразилии получила хорошие новости перед матчем чемпионата мира против Шотландии.

Неймар полноценно вернулся к тренировкам в общей группе после почти четырех недель восстановления из-за травмы икроножной мышцы. Для Селесао это важный сигнал, ведь команда давно ждала возвращения своего десятого номера.

Во время тренировки в Нью-Джерси рядом с Неймаром постоянно был Винисиус Жуниор. Бразильские СМИ отмечают, что семерка сборной буквально сопровождал своего кумира на первом полноценном занятии с командой.

Главный тренер Бразилии Карло Анчелотти после матча против Гаити заявил, что надеется дать Неймару игровые минуты в поединке с Шотландией. При этом в штабе сборной сохраняют осторожность и не хотят рисковать здоровьем футболиста.

Винисиус также высказался о возвращении Неймара.

«Ней – очень важный игрок для нас. Мы надеемся, что он сможет сыграть в следующем матче. Мы рады его прогрессу. Он в группе, и это очень важно для нас. Он мой кумир, всегда очень меня поддерживал», – сказал Винисиус.

В последний раз Неймар и Винисиус вместе выходили на поле за сборную Бразилии еще 20 июня 2023 года в матче против Сенегала. С тех пор роль главной звезды команды постепенно перешла к Винисиусу, но сам он не скрывает уважения к Неймару.

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фото Неймар Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: AS
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