Президент Полтавы: «Это разные уровни футбола»

Президент «Полтавы» Сергей Иващенко подвел итоги сезона 2025/26 для своей команды.

– Сезон в Премьер-лиге подошел к концу, и сегодня мы подводим итоги этого сезона вместе с президентом СК «Полтава» Сергеем Васильевичем Иващенко. И первый вопрос: каким для вас был этот сезон в Премьер-лиге? Это был всё-таки скорее сезон испытаний или сезон такого хорошего опыта?

– Я хочу сказать, что первый сезон в Премьер-лиге – это всё новое, всё совершенно иное. Ребята провели сезон в первой лиге, старались выиграть первую лигу, выйти напрямую в УПЛ. Им дали этот шанс. Мы вышли в элиту украинского футбола. Это опыт… опыт довольно дорогой, как показала практика. Но помимо опыта, мы дали футболистам шанс проявить себя. Насколько это получилось, мы сами все знаем по результату. Опыт не приходит сам по себе. К сожалению, его нужно приобретать таким образом

– Клуб выполнил благородную миссию. Если сравнивать с командами, которые вышли одновременно со СК «Полтава» в Премьер-лигу, то они обновили свои составы более чем на 50%. СК «Полтава» сохранил более 70% состава на стартовую часть сезона. Оправдал ли себя такой благородный поступок, учитывая результат?

– Здесь важна финансовая составляющая. Помимо того, что остались наши футболисты, игравшие в первой лиге, для нас было важно усилить состав, учитывая собственные возможности. На это довольно сильно влияет финансовая составляющая, то есть бюджет клуба на сезон. Насколько мы могли финансировать клуб на сезон в Премьер-лиге, настолько мы могли пригласить футболистов, готовых играть за наш клуб. К сожалению, среди приглашенных кто-то оправдал наши надежды, кто-то — нет. Хотелось бы, чтобы они выглядели значительно лучше, надежды были выше. Результат, как говорится, на табло. Поэтому мы возвращаемся в первую лигу. Ничего постыдного в этом я не вижу. Совершенно нормально. Поиграем в первой лиге, обновим состав, придут новые ребята. Не исключаю в этом результате и такие объективные обстоятельства, как уход Владимира Анатольевича Сысенко. Он был идеологом нашего клуба, главным тренером. К сожалению, болезнь унесла Владимира Анатольевича. И это, думаю, оказало очень большое влияние на результаты клуба. Сейчас нужно перезагрузиться и двигаться дальше

– Наверное, ребятам не хватило того самого опыта и авторитета, которыми обладал Владимир Анатольевич. Именно поэтому результаты во второй половине сезона немного снизились?

– Не только из-за этого, хотя и из-за ухода Владимира Анатольевича тоже. Но как бы мы ни хотели, первая лига и Премьер-лига — это разные турниры. Разные уровни футбола, разные уровни подготовки футболистов, разный класс футболистов. Поэтому у нас то, что у нас есть. Иногда удавалось добиваться хороших результатов, но квалификации и опыта футболистам не хватало для того, чтобы мы не теряли очки там, где мы их потеряли

– Однако клуб не отклонился от того вектора, который заложил Владимир Анатольевич. В частности, Игорь Тимченко продолжает вести ту же линию, тот же вектор работы с ребятами, который был заложен Владимиром Анатольевичем

– Да, и подготовка футболистов, и игровая система остаются прежними. По нашему мнению, они достаточно эффективны, но просто для этих задач нужны футболисты соответствующего технического и физического уровня. Они должны четко соответствовать тем задачам, которые ставятся перед командой на матчи.

– Чем реальная Премьер-лига отличалась для вас как для руководителя клуба от первой лиги? Я так понимаю, один из аспектов вы уже назвали – это финансовый. Возможно, были еще какие-то отличия?

– Если смотреть в целом, то это не только финансовые аспекты, но и организационные. Уровень необходимого организационного потенциала команды должен быть значительно выше. Например, если в первой лиге меньше внимания уделяют женскому футболу и другим подобным критериям, то в УПЛ – это обязательная составляющая. А для этого нужна инфраструктура, которая обеспечивает возможность выступлений в Премьер-лиге

– Насколько сложно сейчас удерживать клуб в Премьер-лиге, учитывая войну и обстоятельства, которые не благоприятствуют в финансовом плане?

– Война влияет на экономику в целом в любой стране, в том числе и на футбол, ведь это все взаимосвязанные вещи

– Наверное, сложностей добавлял и тот момент, что все матчи команда провела не на своей арене, а на выезде

– К сожалению, ситуация, сложившаяся с домашней ареной и невозможностью играть в Полтаве, отсутствием собственного футбольного стадиона и не совсем хорошими, непонятными взаимоотношениями с «Ворсклой», привела к тому, что мы не смогли играть в Полтаве. Фактически у нас весь чемпионат прошел на выезде. Ребятам приходилось на все игры ездить в другой город

– Смог ли Кропивницкий стать хотя бы на этот сезон вторым домом в плане поддержки?

– Я хочу поблагодарить руководство клуба и владельцев клуба «Зирка», руководство стадиона за то, что они поддержали нас, и фактически это была наша домашняя арена. Спасибо и зрителям, которые приезжали из Полтавы, и местным болельщикам, которые приходили поддержать нашу команду в Кропивницком, за то, что это стало возможным и нас встречали как на домашней арене

– Думаю, что Премьер-лига, помимо вызовов, была и своего рода полем возможностей. У клуба появилось много спонсоров, причем местных, которые решили его поддержать. Насколько такое сотрудничество через призму Премьер-лиги помогло клубу?

– Партнеры, которые были в нашей команде и остаются до сих пор, довольно неплохо поддержали наш клуб. За это благодарю и торговую марку «Полтава», в частности Василия Никитича Лавриченко, и компанию Insortex в лице Далера Саидова. Благодарность компании Arty Sports, которая стала техническим спонсором нашего клуба. Это украинский производитель спортивной одежды, обеспечивший нашу команду всей экипировкой – качественной, хорошей, достойной Премьер-лиги. Также хочется выразить благодарность компании BVS, которая поддерживала нас на протяжении этого сезона. Надеемся, что в следующем сезоне, несмотря на то, что мы возвращаемся в первую лигу, мы продолжим сотрудничество. Сейчас ведем переговоры со спонсорами, чтобы продолжать плодотворную работу бок о бок

– Какие направления в клубе сейчас нуждаются в укреплении? Думаю, что не только в игровых аспектах, но и в структурных или инфраструктурных. Ведь Премьер-лига дала возможность проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы

– В идеале нам нужен собственный стадион. Нужна собственная спортивная база, где будет проходить тренировочный процесс основной команды, плюс спортивная база для детской школы, где дети могли бы тренироваться постоянно. Наша детская школа растет, самой старшей группе уже 12 лет. В дальнейшем она будет увеличиваться, поэтому для новых подопечных также нужна инфраструктура. Над этим вопросом будем работать. Это основные задачи, которые нужно решать в клубе в первую очередь

– Знаю, что уже в ближайшее время планируете работать над обустройством стадиона, который станет и тренировочной базой для основной команды, и тренировочной базой для подрастающего поколения СК «Полтава»

– Мы начинаем некоторые работы в этом сезоне. Хочется заложить искусственное поле последнего поколения, где действительно смогут тренироваться поздней осенью, зимой и ранней весной основная команда и детская школа, а также построить трибуны и раздевалки. Также у нас есть договоренность с футбольным клубом «Ворскла» об аренде их тренировочных полей, там мы сможем работать, пока не появится собственный стадион

– Для многих болельщиков важно знать, где команда будет проводить свои домашние матчи. Куда им идти, чтобы поддержать команду уже в новом сезоне в Первой лиге?

– Сейчас есть договоренность с футбольным клубом «Ворскла», что мы будем играть на одноименной домашней арене в Полтаве

– Лед растаял в отношениях с коллегами из Полтавы?

– Да, новое руководство «Ворсклы» оказалось более коммуникабельным. Спасибо господину Максиму Гарусу. Несмотря на то, что он из Киева, но действительно отношения с ним более добрососедские

– Изменятся ли амбиции клуба после вылета из УПЛ? Будет ли перед командой стоять задача вернуться уже в ближайшем сезоне в Премьер-лигу, или все же команда возьмет паузу и будет восполнять те пробелы, которые были в этом сезоне?

– Я не скажу, что мы ставим перед собой задачу вернуться в Премьер-лигу. Сначала нужно наверстать упущенное, исправить ошибки, понять финансовые возможности – сможем ли мы снова играть в Премьер-лиге, а потом уже ставить задачи перед футболистами. Сейчас наша цель на следующий сезон – создание второй команды, которую мы хотим заявить во вторую лигу. Там будут играть молодые ребята из нашей команды U-19. За год они подросли, повзрослели, им нужно расти дальше. Поэтому мы твердо убеждены, что это ближайшее будущее для формирования основной команды. А для этого их нужно вывести во вторую лигу, чтобы они играли наравне со взрослыми клубами, усилить их опытными футболистами

– Будут ли они и дальше играть в Кременчуге?

– Да, будут базироваться в Кременчуге. Мне хочется, чтобы там тоже был большой футбол и болельщики города на Днепре ходили на футбольные матчи и поддерживали нашу команду

– Много ли футболистов уйдет этим летом? И удалось ли с ключевыми игроками договориться о том, что они останутся с командой в первой лиге?

– Сейчас идет процесс переговоров с большинством игроков. У нас контракты со всеми футболистами до конца сезона 2027 года. С большинством переговорили, можем продолжать сотрудничество, они остаются в клубе. Несколько игроков, возможно, покинут клуб этим летом

– Основная команда будет ориентироваться больше на омоложение или это будет сочетание опыта и молодости?

– Сейчас я разговаривал с главным тренером. Основная стратегия направлена на омоложение клуба. У нас и в первой лиге, и в Премьер-лиге была самая возрастная команда по среднему возрасту игроков. Нужно омолаживаться. Но это не значит, что можно ребят, которые уже в возрасте, всех увольнять. Нет, так не будет, всё зависит от результатов их игры. Если парень играет сезон, прекрасно себя показывает, то, конечно, мы с ним будем продолжать сотрудничество

– После того как вы поиграли в УПЛ, будет стыдно играть плохо в первой лиге? Хотя конкуренция в первой лиге будет далеко не слабее, чем в Премьер-лиге

– Конкуренция в первой лиге всегда была. К сожалению, некоторые клубы сейчас исчезают. Мы пока не знаем судьбу нескольких клубов, какая там будет ситуация. Но в каждом клубе есть хорошие футболисты. Те клубы, которые выходят из второй лиги в первую, будут усиливаться. Будет нелегко. Здесь будут свои моменты, свои возможности, свои вызовы. В каждом матче нужно играть и доказывать, что вы лучше

– Напоследок о планах на летнюю паузу. Команда традиционно проведет сборы в Полтаве, никуда за границу или по стране не будет выезжать, а работа по плану будет продолжаться здесь?

– Сейчас отпуск. 22 июня команда выходит и начинает тренировочный процесс. Подготовка будет проходить в Полтаве. Возможно, будем выезжать в другие города на контрольные матчи. Сейчас формируется список контрольных игр. В соответствии с ним будет проходить подготовка. Все остаются здесь. Будем двигаться дальше, готовиться к новому сезону.

В сезоне УПЛ 2025/26 «Полтава» набрала 13 очков в 30 матчах и заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, вылетев в Первую лигу.