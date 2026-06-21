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21 июня 2026, 21:58 | Обновлено 21 июня 2026, 22:01
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ФОТО. Уимблдон по-саудовски. В пустыне появится теннисный центр будущего

Саудовская Аравия продолжает активно заходить в мировой теннис

21 июня 2026, 21:58 | Обновлено 21 июня 2026, 22:01
414
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ФОТО. Уимблдон по-саудовски. В пустыне появится теннисный центр будущего
ФОТО: Qiddiya Investment Company
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Саудовская Аравия представила планы строительства масштабного Национального теннисного центра, который уже называют «Уимблдоном в пустыне».

Комплекс станет крупнейшим теннисным объектом такого типа в регионе. Его дизайн разработала архитектурная компания Populous, которая также работала над Центральным кортом Уимблдона.

Новый центр получит знакомую для легендарного британского турнира цветовую гамму – фиолетовый и зеленый. Центральный корт будет рассчитан на 15 тысяч зрителей и получит раздвижную крышу для контроля климата из-за высоких температур в Саудовской Аравии.

Всего комплекс будет включать 30 кортов – открытых, крытых и тренировочных. Суммарная вместимость арен составит 33 тысячи зрителей. Большинство матчей будут проходить на хардовых кортах, выполненных в фиолетово-зеленых цветах.

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Объект станет частью Qiddiya City – крупного проекта недалеко от Эр-Рияда, который должен стать центром спорта, развлечений и культуры в рамках программы Vision 2030.

Министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал заявил, что центр станет важным элементом развития тенниса в стране. В ATP также положительно оценили проект, назвав его важным дополнением к мировой теннисной инфраструктуре.

Саудовская Аравия в последние годы активно заходит в теннис. Страна уже инвестирует в мужской и женский туры, проводит выставочный турнир Six Kings Slam, а с 2028 года должна принять турнир серии Masters 1000.

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фото lifestyle Уимблдон (теннис)
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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Всі будуть грати на центральному корті виходить 
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