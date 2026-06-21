ФОТО. Уимблдон по-саудовски. В пустыне появится теннисный центр будущего
Саудовская Аравия продолжает активно заходить в мировой теннис
Саудовская Аравия представила планы строительства масштабного Национального теннисного центра, который уже называют «Уимблдоном в пустыне».
Комплекс станет крупнейшим теннисным объектом такого типа в регионе. Его дизайн разработала архитектурная компания Populous, которая также работала над Центральным кортом Уимблдона.
Новый центр получит знакомую для легендарного британского турнира цветовую гамму – фиолетовый и зеленый. Центральный корт будет рассчитан на 15 тысяч зрителей и получит раздвижную крышу для контроля климата из-за высоких температур в Саудовской Аравии.
Всего комплекс будет включать 30 кортов – открытых, крытых и тренировочных. Суммарная вместимость арен составит 33 тысячи зрителей. Большинство матчей будут проходить на хардовых кортах, выполненных в фиолетово-зеленых цветах.
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Объект станет частью Qiddiya City – крупного проекта недалеко от Эр-Рияда, который должен стать центром спорта, развлечений и культуры в рамках программы Vision 2030.
Министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал заявил, что центр станет важным элементом развития тенниса в стране. В ATP также положительно оценили проект, назвав его важным дополнением к мировой теннисной инфраструктуре.
Саудовская Аравия в последние годы активно заходит в теннис. Страна уже инвестирует в мужской и женский туры, проводит выставочный турнир Six Kings Slam, а с 2028 года должна принять турнир серии Masters 1000.
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