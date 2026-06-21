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  4. На ЧМ-2026 забили 8-й автогол. Сколько до рекорда мундиалей?
Чемпионат мира
21 июня 2026, 20:51 | Обновлено 21 июня 2026, 21:13
329
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На ЧМ-2026 забили 8-й автогол. Сколько до рекорда мундиалей?

На этот раз голом в свои ворота отличился игрок сборной Саудовской Аравии

21 июня 2026, 20:51 | Обновлено 21 июня 2026, 21:13
329
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На ЧМ-2026 забили 8-й автогол. Сколько до рекорда мундиалей?
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти забил 8-й автогол на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке второго тура против сборной Испании.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (8)

  • Хассан Аль-Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
  • Камерон Берджесс (Австралия), в игре против США
  • Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
  • Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
  • Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
  • Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
  • Миро Мухайм (Швейцария), в игре против Катара
  • Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

В истории сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира этот автогол стал первым.

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

  • 4 – Мексика
  • 3 – Марокко
  • 3 – Швейцария
  • 3 – Австралия

До рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира осталось лишь 4 "точных" удара в свои ворота.

Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

  • 1930 – 1
  • 1934 – 0
  • 1938 – 2
  • 1950 – 0
  • 1954 – 4
  • 1958 – 0
  • 1962 – 0
  • 1966 – 2
  • 1970 – 1
  • 1974 – 3
  • 1978 – 2
  • 1982 – 1
  • 1986 – 2
  • 1990 – 0
  • 1994 – 1
  • 1998 – 5
  • 2002 – 2
  • 2006 – 4
  • 2010 – 2
  • 2014 – 4
  • 2018 – 12
  • 2022 – 2
  • 2026 – 8
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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На ЧС-2026 забиТли 8-й автогол. Хтось прихильник БіТлів??
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