На ЧМ-2026 забили 8-й автогол. Сколько до рекорда мундиалей?

27-летний защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти забил 8-й автогол на чемпионате мира 2026 года.

Произошло это в поединке второго тура против сборной Испании.

Автоголы на чемпионате мира 2026 года (8)

Хассан Аль-Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании

Камерон Берджесс (Австралия), в игре против США

Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады

Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии

Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии

Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии

Миро Мухайм (Швейцария), в игре против Катара

Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США

В истории сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира этот автогол стал первым.

Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира

4 – Мексика

3 – Марокко

3 – Швейцария

3 – Австралия

До рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира осталось лишь 4 "точных" удара в свои ворота.

Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.

Количество автоголов на каждом чемпионате мира

1930 – 1

1934 – 0

1938 – 2

1950 – 0

1954 – 4

1958 – 0

1962 – 0

1966 – 2

1970 – 1

1974 – 3

1978 – 2

1982 – 1

1986 – 2

1990 – 0

1994 – 1

1998 – 5

2002 – 2

2006 – 4

2010 – 2

2014 – 4

2018 – 12

2022 – 2

2026 – 8