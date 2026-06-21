На ЧМ-2026 забили 8-й автогол. Сколько до рекорда мундиалей?
На этот раз голом в свои ворота отличился игрок сборной Саудовской Аравии
27-летний защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти забил 8-й автогол на чемпионате мира 2026 года.
Произошло это в поединке второго тура против сборной Испании.
Автоголы на чемпионате мира 2026 года (8)
- Хассан Аль-Тамбакти (Саудовская Аравия), в игре против Испании
- Камерон Берджесс (Австралия), в игре против США
- Мохаммад Аль-Маннаи (Катар), в игре против Канады
- Язан Аль-Араб (Иордания), в игре против Австрии
- Аймен Хуссейн (Ирак), в игре против Норвегии
- Мохамед Хани (Египет), в игре против Бельгии
- Миро Мухайм (Швейцария), в игре против Катара
- Дамьян Бобадилья (Парагвай), в игре против США
В истории сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира этот автогол стал первым.
Сборные с наибольшим количеством автоголов на чемпионатах мира
- 4 – Мексика
- 3 – Марокко
- 3 – Швейцария
- 3 – Австралия
До рекорда чемпионатов мира по количеству автоголов в одном розыгрыше турнира осталось лишь 4 "точных" удара в свои ворота.
Рекорд мировых первенств был зафиксирован на ЧМ-2018 – 12 автоголов.
Количество автоголов на каждом чемпионате мира
- 1930 – 1
- 1934 – 0
- 1938 – 2
- 1950 – 0
- 1954 – 4
- 1958 – 0
- 1962 – 0
- 1966 – 2
- 1970 – 1
- 1974 – 3
- 1978 – 2
- 1982 – 1
- 1986 – 2
- 1990 – 0
- 1994 – 1
- 1998 – 5
- 2002 – 2
- 2006 – 4
- 2010 – 2
- 2014 – 4
- 2018 – 12
- 2022 – 2
- 2026 – 8
📊 Number of own goals at each World Cup since 1930:— Squawka (@Squawka) June 21, 2026
1930 - 1
1934 - 0
1938 - 2
1950 - 0
1954 - 4
1958 - 0
1962 - 0
1966 - 2
1970 - 1
1974 - 3
1978 - 2
1982 - 1
1986 - 2
1990 - 0
1994 - 1
1998 - 5
2002 - 2
2006 - 4
2010 - 2
2014 - 4
2018 - 12
2022 - 2
2026 - 8
Golden Boot… pic.twitter.com/1LhLjKzBvN
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