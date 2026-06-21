Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине

Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 13) выиграла трофей травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В финале чешка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 2 часа.

WTA 500 Берлин. Трава. Финал

Джессика Пегула (США) [3] – Линда Носкова (Чехия) [8] – 4:6, 6:4, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Носкова в третий раз одолела Пегулу.

Помимо Джессики, Линда в столице Германии также переиграла Ренату Сарасуа, Диан Парри, Паулу Бадосу и Александру Эалу.

Носкова выиграла второй трофей в карьере и первый на траве. В 2024 году она стала чемпионкой хардовых соревнований WTA 500 в Монтеррее.

С понедельника 21-летняя чешка дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.