Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Линда Носкова в финале переиграла Джессику Пегулу и завоевала трофей пятисотника
Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 13) выиграла трофей травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В финале чешка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 2 часа.
WTA 500 Берлин. Трава. Финал
Джессика Пегула (США) [3] – Линда Носкова (Чехия) [8] – 4:6, 6:4, 3:6
Это было четвертое очное противостояние соперниц. Носкова в третий раз одолела Пегулу.
Помимо Джессики, Линда в столице Германии также переиграла Ренату Сарасуа, Диан Парри, Паулу Бадосу и Александру Эалу.
Носкова выиграла второй трофей в карьере и первый на траве. В 2024 году она стала чемпионкой хардовых соревнований WTA 500 в Монтеррее.
С понедельника 21-летняя чешка дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.
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