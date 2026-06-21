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WTA
21 июня 2026, 20:42 | Обновлено 21 июня 2026, 20:44
1668
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Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине

Линда Носкова в финале переиграла Джессику Пегулу и завоевала трофей пятисотника

21 июня 2026, 20:42 | Обновлено 21 июня 2026, 20:44
1668
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Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
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Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 13) выиграла трофей травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В финале чешка в трех сетах переиграла четвертую ракетку мира Джессику Пегулу (США) за 2 часа.

WTA 500 Берлин. Трава. Финал

Джессика Пегула (США) [3] – Линда Носкова (Чехия) [8] – 4:6, 6:4, 3:6

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Носкова в третий раз одолела Пегулу.

Помимо Джессики, Линда в столице Германии также переиграла Ренату Сарасуа, Диан Парри, Паулу Бадосу и Александру Эалу.

Носкова выиграла второй трофей в карьере и первый на траве. В 2024 году она стала чемпионкой хардовых соревнований WTA 500 в Монтеррее.

С понедельника 21-летняя чешка дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодець! Чесно заслужила свого слоника 
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Ну й добре, що не Пегула, молодим дорога вперед
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