Пожалуй, самым неожиданным автором дубля в 1-м туре группового этапа чемпионата мира стал новозеландский форвард Элайджа Джаст. «Мы хотим выйти из группы. Такого никогда не случалось с новозеландской сборной на чемпионате мира. Для этого необходимо хотя бы раз победить. Мы верим в свою команду. У нас есть игроки, которые действительно играют на высоком уровне», – говорил Джаст в одном из предчемпионатных интервью.

Новозеландцы, собственно, в третий раз играют на мундиалях. И если в далеком 1982 г. ни один из нынешних игроков команды еще не родился (кстати, бильярдный гол Олега Блохина и голевой отзыв Сергея Балтачи на прострел с правого фланга, определившие поражение Киви с крупным счетом в то испанское лето, помню до сих пор), то ЧМ-2010 Джасту запомнился тем, что он смотрел матчи сборной ночью по локальному времени, горячо болея у голубого экрана. Теперь же болеют уже за Джаста. И в 1-м туре он отблагодарил поклонников результативной игрой. Первый гол в ворота иранцев Элайджа забил, обработав мяч левой и, не давая круглому опуститься на землю, неотразимым ударом правой с лета. Второй – после изысканной стенки с Крисом Вудом. И признание – самая высокая оценка среди участников матча от всех без исключения статистических порталов. Мировая же пресса писала, что Джаст стоял над обломками скромных ожиданий от Киви.

Невысокий атакующий полузащитник, тяготеющий к левому флангу. «Слишком мал, слабоват, лишен фактуры тяжеловеса», – это все Элайджа слышал на протяжении многих лет. Нефактурный футболист должен быть чуть ли не вдвое лучше фактурного, чтобы обратить на себя внимание. Так, по крайней мере, долгое время считал сам Элайджа. Не буду ни спорить, ни соглашаться с этим утверждением, однако как побуждение к изнурительной работе его следует выделить. И Джаста на самом деле можно назвать добросовестным работником на футбольном поле, который в то же время иногда способен выдать и некое изысканное действие. Считается левшой, однако и удар с правой у него мощнейший. Родился в 2000 г. в 85-тысячном городке Палмерстон-Норт на Северном острове в Новой Зеландии. Воспитанник клуба «Вестерн Сабербз», однако чемпионом родной страны стал в составе «Истерн Сабербз». В конце 2010-х – начале 2020-х поиграл за пару датских клубов, после этого был у него небольшой период в австрийском «Санкт-Пельтене». Имеет опыт игры на Олимпиаде. Правда, сетует, что ему не повезло в том смысле, что Игры пришлись на период ковида, и зрителей на трибунах не было. Год назад стал игроком шотландского «Мазеруэлла». После периода игры в неанглоязычных странах он просто в восторге от Шотландии: «Здесь все говорят по-английски. Это так удобно!».

Getty Images/Global Images Ukraine. Элайджа Джаст

Если смотреть на клубный сезон Джаста в «Мазеруэлле», то я выделил бы ударный период с конца 2025-го и до конца календарной зимы 2026-го. Тогда Джаст отмечался либо голом, либо ассистом едва ли не в каждом матче в чемпионате Шотландии. И тогда же о нем заговорили довольно громко. Конец клубного сезона он провел несколько слабее. Заметил и такую ​​особенность: когда его клубная команда играет дома, Джаст является самым заметным игроком, наносит гораздо больше ударов по воротам соперников по сравнению с партнерами. Не раз по ходу сезона Джаст отмечал влияние преданных болельщиков «сталеваров» на свою игру. Высокомерные обозреватели английской премьер-лиги отмечают контраст между его скромным местом клубной работы и достижением в первой игре чемпионата мира. Да тут еще как сказать! По-моему, это не контраст, а просто этап развития игроцких качеств Джаста.

Теперь он добавляет в свой актив очень результативный старт на мундиале. Цена в 2,5 млн евро, по версии transfermarkt.de или 2,7 млн ​​евро, по версии sofascore.com? Думаю, что она возрастет существенно по итогам североамериканского футбольного лета. Переход в клуб-гранд? Совершенно не исключено. Новые голевые достижения в сборной? Почему бы их не пополнить уже в матче против Египта поздно ночью (или, если вам так удобнее, завтра ранним утром) по нашему времени?

Критики 48-командного формата отмечают, что сам футбол несколько растворяется в том огромном масштабе. Размывание – это не то, к чему стремятся гурманы игры, не правда ли? Однако одно из ведущих мировых медиа подчеркнуло, что дубль Джаста в матче против Ирана – это свидетельство не размывания сущности, а залог футбольной демократии. Противоречивое утверждение? Однако, нетривиальное, согласитесь. А вот с чем не поспоришь, так это с соседним выводом: в новозеландском футболе появился новый герой – меньше, умнее, но опаснее, чем кто-либо мог себе представить.

Как там поют в хите Freed from desire, который полюбился многим футбольным фанатам: «У моего любимого нет денег… нет власти… нет славы… У него есть свои сильные убеждения». Собственно, убеждение Джаста в силе своей команды весьма сильно. Ну и фаны Киви хотят все большего (want more and more). Да и Джаст, безусловно, wants more and more. В частности, и славы, и денег, etc. И основания для амбициозных желаний, безусловно, имеет!

Алексей РЫЖКОВ