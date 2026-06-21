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Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:48 | Обновлено 21 июня 2026, 18:01
155
0

Тунисцы и японцы открыли новую веху в истории мундиалей

Матч между Тунисом и Японией стал 1000-м в истории ЧМ

21 июня 2026, 17:48 | Обновлено 21 июня 2026, 18:01
155
0
Тунисцы и японцы открыли новую веху в истории мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Матч между сборными Туниса и Японии (0:4) стал 1000-м по счету в истории чемпионатов мира. Если команда из Азии впервые приняла участие в юбилейной игре, то полпред Черного континента – во второй. В 2014 году Гана сделала почетную ничью с Германией в 800-м поединке финальных турниров. Рекордсменами же по участию в «круглых» играх являются Франция и Уругвай. Французы сражались в 2002-м с Уругваем в 600-м матче, в 2006-м с – Испанией в 700-м и в 2018-м – с Хорватией в 900-м. Плюс в 1930-м совместно с мексиканцами они открывали летопись мундиалей. Уругвайцы же в 1954 году отыграли с Австрией 100-й матч, в 1986-м - с Аргентиной 400-й, а в 2002-м, как уже было сказано выше, – с Францией 600-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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