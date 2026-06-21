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Чемпионат мира
21 июня 2026, 15:11 |
207
0

Два футболиста сборной Японии находятся в одном голе от рекорда

Даичи Камада и Аясе Уэда забили уже по два мяча на ЧМ-2026

21 июня 2026, 15:11 |
207
0
Два футболиста сборной Японии находятся в одном голе от рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine
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Игроки сборной Японии Даити Камада и Аясе Уэда после двух сыгранных матчей на ЧМ-2026 имеют в своем активе по 2 забитых мяча.

Камада забил по голу в матчах против сборных Нидерландов и Туниса, а на счету Уэды – дубль в матче против африканской сборной.

Интересным фактом является то, что ни один игрок в истории сборной Японии не забивал больше двух голов на одном чемпионате мира.

В 2002 году 2 гола забил Юничи Иннамото, в 2010 году – Кейсуке Хонда, в 2018 году – Такаши Иннуи, в 2022 году – Рицу Доан.

Игроки сборной Японии с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

  • 2 – Юничи Инамото (2002)
  • 2 – Кейсуке Хонда (2010)
  • 2 – Такаши Иннуи (2018)
  • 2 – Рицу Доан (2022)
  • 2 – Даити Камада (2026)
  • 2 – Айасе Уеда (2026)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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