Два футболиста сборной Японии находятся в одном голе от рекорда
Даичи Камада и Аясе Уэда забили уже по два мяча на ЧМ-2026
Игроки сборной Японии Даити Камада и Аясе Уэда после двух сыгранных матчей на ЧМ-2026 имеют в своем активе по 2 забитых мяча.
Камада забил по голу в матчах против сборных Нидерландов и Туниса, а на счету Уэды – дубль в матче против африканской сборной.
Интересным фактом является то, что ни один игрок в истории сборной Японии не забивал больше двух голов на одном чемпионате мира.
В 2002 году 2 гола забил Юничи Иннамото, в 2010 году – Кейсуке Хонда, в 2018 году – Такаши Иннуи, в 2022 году – Рицу Доан.
Игроки сборной Японии с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира
- 2 – Юничи Инамото (2002)
- 2 – Кейсуке Хонда (2010)
- 2 – Такаши Иннуи (2018)
- 2 – Рицу Доан (2022)
- 2 – Даити Камада (2026)
- 2 – Айасе Уеда (2026)
Most goals scored for Japan at a single men's World Cup tournament:— Squawka (@Squawka) June 21, 2026
◎ 2 - Junichi Inamoto (2002)
◎ 2 - Keisuke Honda (2010)
◎ 2 - Takashi Inui (2018)
◎ 2 - Ritsu Dōan (2022)
◉ 2 - Daichi Kamada (2026)
◉ 2 - Ayase Ueda (2026)
Can either of them break the record? 🇯🇵 https://t.co/ykjJkCvr7j pic.twitter.com/WnsPHGjNit
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