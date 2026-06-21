Два футболиста сборной Японии находятся в одном голе от рекорда

Игроки сборной Японии Даити Камада и Аясе Уэда после двух сыгранных матчей на ЧМ-2026 имеют в своем активе по 2 забитых мяча.

Камада забил по голу в матчах против сборных Нидерландов и Туниса, а на счету Уэды – дубль в матче против африканской сборной.

Интересным фактом является то, что ни один игрок в истории сборной Японии не забивал больше двух голов на одном чемпионате мира.

В 2002 году 2 гола забил Юничи Иннамото, в 2010 году – Кейсуке Хонда, в 2018 году – Такаши Иннуи, в 2022 году – Рицу Доан.

Игроки сборной Японии с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше чемпионата мира

Most goals scored for Japan at a single men's World Cup tournament:



◎ 2 - Junichi Inamoto (2002)

◎ 2 - Keisuke Honda (2010)

◎ 2 - Takashi Inui (2018)

◎ 2 - Ritsu Dōan (2022)

◉ 2 - Daichi Kamada (2026)

◉ 2 - Ayase Ueda (2026)



Can either of them break the record? 🇯🇵 https://t.co/ykjJkCvr7j pic.twitter.com/WnsPHGjNit