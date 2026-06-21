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Чемпионат мира
21 июня 2026, 09:01 | Обновлено 21 июня 2026, 09:05
2428
0

Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026

К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча

21 июня 2026, 09:01 | Обновлено 21 июня 2026, 09:05
2428
0
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Туниса потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира 2026, присоединившись к Гаити и Турции.

За стартовые два тура группы F тунисцы потерпели два поражения, разгромно уступив Швеции (1:5) и Японии (0:4).

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После двух туров у Туниса 0 очков и четвертая позиция – они находятся ниже Нидерландов (4), Японии (4) и Швеции (3).

Даже если в последнем туре Тунис одолеет Нидерланды, а Швеция проиграет Японии, то при равном количество очков шведы станут третьими благодаря победе в очной дуэле.

Гаити и Трция лишились шансов на выход в 1/16 финала днем ранее. И Гаити, и Турция также проиграли первые два матча на ЧМ-2026 в квартетах С и D соответственно.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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