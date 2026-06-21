Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча
Сборная Туниса потеряла шансы на плей-офф чемпионата мира 2026, присоединившись к Гаити и Турции.
За стартовые два тура группы F тунисцы потерпели два поражения, разгромно уступив Швеции (1:5) и Японии (0:4).
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После двух туров у Туниса 0 очков и четвертая позиция – они находятся ниже Нидерландов (4), Японии (4) и Швеции (3).
Даже если в последнем туре Тунис одолеет Нидерланды, а Швеция проиграет Японии, то при равном количество очков шведы станут третьими благодаря победе в очной дуэле.
Гаити и Трция лишились шансов на выход в 1/16 финала днем ранее. И Гаити, и Турция также проиграли первые два матча на ЧМ-2026 в квартетах С и D соответственно.
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