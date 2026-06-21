ФОТО. Брат против брата на ЧМ? В плей-офф возможна уникальная дуэль

На чемпионате мира выступают сразу несколько пар братьев, которые представляют разные сборные.

Одна из самых интересных историй связана с братьями Дезире и Гела Дуэ. Оба родились во французском Анже: их мать – француженка, а отец – ивуариец. Однако на международном уровне они выбрали разные сборные.

21-летний Дезире Дуэ, который выступает за ПСЖ, играет за сборную Франции. Его старший брат, 23-летний Гела Дуэ из «Страсбура», представляет Кот-д'Ивуар.

«Мы рассказываем друг другу все и не имеем секретов. Он очень сильно поддерживает меня в повседневной жизни», – говорил Дезире о своем брате.

Теперь братья потенциально могут оказаться по разные стороны поля уже на чемпионате мира. Если Франция займет второе место в группе I, а Кот-д'Ивуар станет вторым в группе E, команды встретятся в 1/16 финала 30 июня в Арлингтоне.

В истории чемпионатов мира уже был подобный случай. Жером Боатенг из сборной Германии играл против своего старшего брата Кевина-Принса Боатенга, который представлял Гану, на ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

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Среди других братьев, которые на этом мундиале выступают за разные сборные, – Нико и Иньяки Уильямсы. Нико играет за Испанию, а его старший брат Иньяки представляет Гану.

Также на ЧМ-2026 выступают Гарри и Джон Сауттары. Гарри играет за Австралию, а Джон – за Шотландию. Еще одна история – Деррик Лукаcсен из сборной Ганы и его сводный брат Брайан Бробби, который представляет Нидерланды.

Есть на турнире и братья, которые выступают за одну национальную команду. За Кабо-Верде играют Ларос и Дерой Дуарте, за Кюрасао – Леандро и Жуниньо Бакуна, а в составе Франции находятся Люка и Тео Эрнандесы.

Ларос Дуарте после сенсационной ничьей Кабо-Верде с Испанией признался, что этот момент стал особенным для всей семьи.

«Мы видели, как наши родители плакали. Это трудно описать, это то, о чем ты мечтаешь», – сказал футболист.