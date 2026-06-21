ФОТО. Она работала в Реале, а теперь творит историю с Кюрасао на ЧМ

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике работает только одна женщина среди 48 руководителей медицинских штабов команд. Речь идет о враче сборной Кюрасао Сюзанне Хюрман. Она стала лишь третьей женщиной-врачом команды в истории мужских чемпионатов мира.

До этого в 2010 году с мужской сборной Новой Зеландии работала Селесте Геертсема, а с 2023 года врачом мужской сборной Германии является Силья Шварц.

Хюрман призналась, что сначала даже не осознавала уникальность своего статуса на турнире.

«Я не поняла этого в начале, потому что для меня нормально быть единственной или одной из немногих женщин в комнате. Но я надеюсь, что скоро увижу больше женщин, ведь есть много женщин, которые способны выполнять эту работу», – сказала Хюрман.

Сюзанна родилась в Бразилии, изучала медицину в Нидерландах, а ранее работала с «Реалом», «Гоу Эхед Иглс», ПСВ, юношеской сборной Нидерландов U-16 и женской сборной Нидерландов по гандболу.

Кюрасао стало самой маленькой страной по населению и размеру территории, которая когда-либо играла на чемпионате мира. На острове проживает около 158 тысяч человек. Команда вышла на ЧМ-2026 без поражений, одержав семь побед и трижды сыграв вничью.

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Хюрман отметила, что работа в мужском футболе ее не пугает, но признала: женщинам в этой сфере часто приходится дополнительно доказывать свою квалификацию.

«Если ты показываешь, что способна качественно выполнять свою работу, тебя принимают. Но нужно доказать себя. В начале всегда есть люди, которые говорят: «Нет, это невозможно. Как женщина может работать в мужской среде?». В Кюрасао вся федерация была полностью мужской. Мы путешествуем группой из 49 человек – игроки и штаб. Я единственная женщина», – рассказала врач.

На матче Кюрасао против Германии впервые в истории мужских чемпионатов мира работала полностью женская медицинская команда.

На ЧМ-2026 Кюрасао уже успело войти в историю, забив свой первый гол на мундиалях в матче против Германии. Правда, команда уступила со счетом 1:7.

«Мы оптимистично настроены перед следующими двумя матчами. Игроки счастливы и сфокусированы. Я видела, что Испания сыграла 0:0 с Кабо-Верде, поэтому никогда не знаешь, что может случиться», – добавила Хюрман.