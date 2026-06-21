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21 июня 2026, 01:19 | Обновлено 21 июня 2026, 01:20
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ФОТО. Холанду привезли на ЧМ 400 кг еды из Норвегии. Что происходит?

Норвегия удивила рационом на ЧМ

21 июня 2026, 01:19 | Обновлено 21 июня 2026, 01:20
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ФОТО. Холанду привезли на ЧМ 400 кг еды из Норвегии. Что происходит?
The Sun. Эрлинг Холанд и сборная Норвегии
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Сборная Норвегии серьезно подошла к вопросу питания во время чемпионата мира.

По информации The Sun, норвежцы доставили на свою базу в США более 400 килограммов традиционных продуктов, чтобы футболистам не пришлось полностью зависеть от местной еды.

Сообщается, что для Эрлинга Холанда и его партнеров привезли более 300 кг атлантического лосося и белой рыбы, а также 116 кг традиционного норвежского коричневого сыра brunost. Кроме того, команда заказала около 6000 апельсинов.

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Сборная Норвегии базируется в UNC Greensboro, который расположен более чем в 6400 км от Осло. За питание команды отвечает опытный шеф-повар Арон Эспеланд, который работает с национальной сборной уже 35 лет.

В лагере норвежцев объясняют такой подход желанием снизить риск проблем с желудком и пищеварением, которые могут возникнуть из-за резкой смены рациона. Футболисты получают четыре легких приема пищи в день, основу которых составляют привычные для них норвежские блюда.

На старте ЧМ-2026 Норвегия победила Ирак со счетом 4:1, а Холанд оформил дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира. Следующий поединок команда проведет против Сенегала.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Апельсины тоже норвежские?
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