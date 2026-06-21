ФОТО. Футболист сборной Англии не жалеет, что не поехал на ЧМ

Футболист «Челси» Коул Палмер продолжает отдыхать после того, как не попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

В начале месяца главный тренер англичан Томас Тухель не включил футболиста в состав на мундиаль, после чего Палмер отправился в отпуск вместе со своей девушкой Оливией Холдер.

Пара уже побывала в Каннах, Бодруме и на Ибице. Оливия активно делится кадрами из путешествий в своем Instagram, где за ней следят почти 25 тысяч подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Особое внимание фанатов привлекло фото из бассейна, на котором Палмер держит девушку на руках. Холдер позировала в бикини, а сам футболист выглядел довольным во время совместного отдыха.

По информации The Sun, непопадание на чемпионат мира сильно ударило по футболисту. Источник, близкий к игроку, утверждает, что Палмер тяжело воспринял решение тренерского штаба, однако решил взять паузу и перезагрузиться перед возвращением к тренировкам.