Сын экс-тренера Карпат будет совмещать две должности в ЛНЗ

Новым главным тренером команды U-21 ЛНЗ станет Михаил Дячук-Ставицкий. 37-летний сын Юрия Дячука-Ставицкого, известного бывшего функционера и тренера «Карпат», ранее работал с командой до 19 лет.

По данным клубной пресс-службы, Дячук-Ставицкий будет совмещать работу с обязанностями помощника главного тренера первой команды Виталия Пономарева. Ранее он тренировал молодых игроков «Руха» и «Карпат», а также помогал наставнику «Агробизнеса».

ЛНЗ финишировал на втором месте в прошлом чемпионате Украины.