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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 19:21 |
389
0

Сын экс-тренера Карпат будет совмещать две должности в ЛНЗ

Михаил Дячук-Ставицкий возглавил молодежную команду ЛНЗ

20 июня 2026, 19:21 |
389
0
Сын экс-тренера Карпат будет совмещать две должности в ЛНЗ
ФК Рух. Михаил Дячук-Ставицкий
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Новым главным тренером команды U-21 ЛНЗ станет Михаил Дячук-Ставицкий. 37-летний сын Юрия Дячука-Ставицкого, известного бывшего функционера и тренера «Карпат», ранее работал с командой до 19 лет.

По данным клубной пресс-службы, Дячук-Ставицкий будет совмещать работу с обязанностями помощника главного тренера первой команды Виталия Пономарева. Ранее он тренировал молодых игроков «Руха» и «Карпат», а также помогал наставнику «Агробизнеса».

ЛНЗ финишировал на втором месте в прошлом чемпионате Украины.

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Михаил Дячук-Ставицкий Юрий Дячук-Ставицкий Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Рух Львов Агробизнес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК ЛНЗ
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