Украина. Премьер лига20 июня 2026, 19:21 |
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Сын экс-тренера Карпат будет совмещать две должности в ЛНЗ
Михаил Дячук-Ставицкий возглавил молодежную команду ЛНЗ
20 июня 2026, 19:21 |
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Новым главным тренером команды U-21 ЛНЗ станет Михаил Дячук-Ставицкий. 37-летний сын Юрия Дячука-Ставицкого, известного бывшего функционера и тренера «Карпат», ранее работал с командой до 19 лет.
По данным клубной пресс-службы, Дячук-Ставицкий будет совмещать работу с обязанностями помощника главного тренера первой команды Виталия Пономарева. Ранее он тренировал молодых игроков «Руха» и «Карпат», а также помогал наставнику «Агробизнеса».
ЛНЗ финишировал на втором месте в прошлом чемпионате Украины.
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