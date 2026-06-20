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WTA
20 июня 2026, 18:50 | Обновлено 20 июня 2026, 18:51
877
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Александра Олейникова – София Джонсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации WTA 250 в Истборне

20 июня 2026, 18:50 | Обновлено 20 июня 2026, 18:51
877
9 Comments
Александра Олейникова – София Джонсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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20 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 51) начала выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде украинка играет против Софии Джонсон (Великобритания, WTA 586). Встреча стартовала в 18:45 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора поборется или с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Відчувається,що Сашко давно ракетку в руку не брала,а тут ще й трава,сумна картина  .
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+3
Трава - не глина...
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+1
Саша на траві, як корова на льоду
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0-6 і всього сім виграних очок, це що?
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Натрапила Сашка на студентку якогось американського університету, чий невисокий рейтинг не повинен був вводити в оману. Ну нічого. Потренувалася на траві.
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0
Єдине пояснення це те, що трава не її стихія чи як це зрозуміти такий провал?
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0
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Людина вона хороша, але бадмінтоністка з неї ніяка.Про подачу взагалі мовчу.Каліф на час.
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0
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