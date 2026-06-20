Александра Олейникова – София Джонсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 51) начала выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде украинка играет против Софии Джонсон (Великобритания, WTA 586). Встреча стартовала в 18:45 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора поборется или с Эмилианой Аранго, либо с Алишей Паркс.

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