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  4. Украинский футболист прямо в глаза Суркису сказал, что решил уйти из Динамо
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 10:29 |
5430
0

Украинский футболист прямо в глаза Суркису сказал, что решил уйти из Динамо

Караваев о том, как сообщил Григорию Суркису, что уходит из «Динамо»

21 июня 2026, 10:29 |
5430
0
Украинский футболист прямо в глаза Суркису сказал, что решил уйти из Динамо
ФК Шахтер. Александр Караваев
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Александр Караваев рассказал о разговоре с Григорием Суркисом, в ходе которого он признался, что решил перейти из «Динамо» в «Шахтер».

– Все социальные сети облетели фотографии и видео, на которых вы общались с Григорием Суркисом после последнего матча «Динамо». Говорят, разговор был не слишком лестным. Можете ли вы уже рассказать какие-то подробности?

– Подробности рассказывать не хотел бы. Понимаю, что всем интересно, но скажу, что это был разговор опытного (в плане футбола и жизни в целом) человека с человеком – профессиональным футболистом. Это был разговор неравнодушных людей, но я озвучил своё решение. Говорил, что настал тот момент, когда я уже всё решил для себя и не мог изменить своё решение. Я знал, что моё решение здесь не одобрят и не примут. Всю свою аргументацию, почему я принял такое решение, почему я так поступил, я всё объяснил и обосновал. У меня есть небольшая надежда, что меня услышали как футболиста и как человека.

Скажу честно: этот разговор мне очень понравился, и я его запомню навсегда, потому что было сказано много интересного для моей дальнейшей жизни.

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Александр Караваев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Григорий Суркис Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Радио Чемпион
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