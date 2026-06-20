Райан КРИСТИ: «Это досадно. Просто не суждено»

Полузащитник сборной Шотландии Райан Кристи прокомментировал поражение от национальной сборной Марокко (0:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это досадно. Начало матча сложилось не совсем так, как мы планировали. Было бы легко оказаться в роли догоняющих и немного растеряться. Но во втором тайме мы практически не дали им возможности проявить себя и начали играть в свой футбол. Просто не суждено было».

Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа — на старте мундиаля команда сыграла вничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 очка благодаря победе над Гаити (1:0).