Райан КРИСТИ: «Это досадно. Просто не суждено»
Полузащитник сборной Шотландии прокомментировал поражение от Марокко
Полузащитник сборной Шотландии Райан Кристи прокомментировал поражение от национальной сборной Марокко (0:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Это досадно. Начало матча сложилось не совсем так, как мы планировали. Было бы легко оказаться в роли догоняющих и немного растеряться. Но во втором тайме мы практически не дали им возможности проявить себя и начали играть в свой футбол. Просто не суждено было».
Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа — на старте мундиаля команда сыграла вничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 очка благодаря победе над Гаити (1:0).
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