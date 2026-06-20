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  4. Фоларин БАЛОГУН: «Важно оставаться приземленными»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 14:45 |
44
0

Фоларин БАЛОГУН: «Важно оставаться приземленными»

Нападающий сборной США прокомментировал победу над Австралией

20 июня 2026, 14:45 |
44
0
Фоларин БАЛОГУН: «Важно оставаться приземленными»
ФИФА
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Нападающий сборной Соединённых Штатов Америки Фоларин Балогун прокомментировал победу над национальной сборной Австралии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

«Мы хотели начать игру так же активно, как и против Парагвая, и это значительно облегчило нам задачу. Я очень рад за Алекса Фримена – он такой скромный и с ногами на земле – что он забил свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отблагодарить болельщиков на самой большой арене значит для меня всё.

Мы будем отдыхать и восстанавливаться. Мы по-прежнему хотим выиграть следующий матч против Турции. Самое главное – оставаться скромными и с ногами на земле, и я уверен, что мы сможем добиться хороших результатов».

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сборная Австралии по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу Фоларин Балогун
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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