Фоларин БАЛОГУН: «Важно оставаться приземленными»

Нападающий сборной Соединённых Штатов Америки Фоларин Балогун прокомментировал победу над национальной сборной Австралии (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

«Мы хотели начать игру так же активно, как и против Парагвая, и это значительно облегчило нам задачу. Я очень рад за Алекса Фримена – он такой скромный и с ногами на земле – что он забил свой первый гол на чемпионате мира. Возможность отблагодарить болельщиков на самой большой арене значит для меня всё.

Мы будем отдыхать и восстанавливаться. Мы по-прежнему хотим выиграть следующий матч против Турции. Самое главное – оставаться скромными и с ногами на земле, и я уверен, что мы сможем добиться хороших результатов».