Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа сумма трансфера Брагару из Динамо в Полесье
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 13:50 | Обновлено 20 июня 2026, 14:53
1783
2

Названа сумма трансфера Брагару из Динамо в Полесье

Житомиряне, по данным Transfermarkt, заплатили 1.5 миллиона евро

20 июня 2026, 13:50 | Обновлено 20 июня 2026, 14:53
1783
2 Comments
Названа сумма трансфера Брагару из Динамо в Полесье
ФК Полесье. Максим Брагару
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня 2026 года житомирское «Полесье» официально объявило о подписании контракта с украинским вингером киевского «Динамо» Максимом Брагару.

Игрок подписал с «Полесьем» трехлетний контракт.

По данным популярного веб-ресурса Transfermarkt, сумма трансфера 23-летнего футболиста составила 1,5 миллиона евро.

В сезоне 2025/26 Максим Брагару на правах аренды провел 29 матчей за житомирское «Полесье», отличившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками
Легионер Динамо простился с клубом, вспомнив сына Луческу
Названо главное препятствие на пути Цыганкову в клуб из Барселоны
Динамо Киев трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Максим Брагару Transfermarkt
Дмитрий Вус Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Футбол | 20 июня 2026, 12:32 2
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов

«Горняки» могут проводить матчи в Лондоне на стадионе «Брентфорд»

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20 июня 2026, 08:55 2
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико

Рефери остановил бой после гонга

Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Футбол | 20.06.2026, 11:37
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Футбол | 20.06.2026, 10:12
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20.06.2026, 10:35
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Зарплата нульового шапаренка на два роки закрита
Ответить
0
Халявні бабосіки підїхали)
Ответить
0
Популярные новости
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 16
Футбол
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32
Бокс
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем