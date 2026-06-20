Названа сумма трансфера Брагару из Динамо в Полесье
Житомиряне, по данным Transfermarkt, заплатили 1.5 миллиона евро
20 июня 2026 года житомирское «Полесье» официально объявило о подписании контракта с украинским вингером киевского «Динамо» Максимом Брагару.
Игрок подписал с «Полесьем» трехлетний контракт.
По данным популярного веб-ресурса Transfermarkt, сумма трансфера 23-летнего футболиста составила 1,5 миллиона евро.
В сезоне 2025/26 Максим Брагару на правах аренды провел 29 матчей за житомирское «Полесье», отличившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
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