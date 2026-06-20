ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ назначил нового тренера команды U-19

Черкасский ЛНЗ официально объявил о назначении украинского специалиста Алексея Позднякова на должность главного тренера команды U-19. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Поздравляем с назначением и желаем успехов», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, в тренерский штаб специалиста вошли: Александр Аргеев (помощник главного тренера), Александр Днестрянский (помощник главного тренера), Алексей Поздняков (тренер по физической подготовке), Егор Нестеренко (тренер вратарей).