Команда-звезда, а не команда звёзд. Почему сборная Нидерландов выиграет ЧМ

Сборная Нидерландов – традиционно один из «скрытых фаворитов» чемпионатов мира. Начиная с 1990 года, «оранье» трижды доходили как минимум до полоуфинала, и еще по два раза выбывали на стадии 1/16 или четвертьфинала. И каждый раз сборная Нидарландов приезжала сильным сооставом, в котором было немало звездных игроков из топ-клубов, но каждый раз им чего-то не хватало, чтобы наконец-то выиграть чемпионский титул. Возможно, час «оранье» настаал именно на чемпионате мира 2026.

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В 90-х годах в составе сборной Нидерландов были игроки из топ-клубов, но их было намного меньше, чем сейчас. В 1990-м году в составе «оранье» блистала знаменитая троица из «Милана» Руд Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Райкард, компанию которым составлял Роналд Куман из «Барселоны». А кроме них – в основном футолисты «Аякса» и ПСВ, среди которых были Арон Винтер, который через четыре гола приедет на мундиаль в качестве игрока итальянского «Лацио», Рихард Вичхе, который в последствии поиграет за «Барселону» с Куманом, но на чемпионат мира больше не поедет, Ян Ваутерс, который между ЧМ-90 и 94 успеет съездить в «Баварию», выиграть с ней Бундеслигу и вернуться в Эредивизи, и ряд других игроков, безуслловно сильных, но с ними команда немного не дотягивала до борьбы за титул.

И такая ситуация была каждый мундиаль. На ЧМ-94 поехали все тот же Куман, хоть и постаревший, но все еще из «Барселоны», все тот же Райкард, но уже из «Аякса», помянутый Винтер, а с ними Деннис Бергкамп и Вим Йонк из «Интера» и очередная «поросль» молодых талантов из Эредивизи – Эдвин ван дер Сар, Марк Овермарс, братья Де Буры, Ульрих ван Гоббел и другие. Еще через четыре года представительство топ-клубов в составе сборной Нидерландов еще увеличилось – Рейзигер, Бергкамп, Клюйверт, Зедорф, Овермарс, Богард, Давидс, Винтер. Плюс Джимми Флойд Хассельбенк из «Лидса» и Пьер ван Хойдонк из «Ноттингем Форрест». Плюс Стам, Зенден, Ойер, Коку, де Буры, Ван дер Сар. Этот состав уже смог дойти до полуфинала и там созддть проблемы сборной Бразилли, даа такие, что действующие на тот момент чемпионы мира прошли «оранье» только в серии пенальти.

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Затем Нидерланды не смогли отобраться на ЧМ-2002. После этого они «перезагрузились» и, после 1/8 финала в 2006-м, дошли до финала чемпионата мира 2010, а затем заняли третье место в 2014-м. На тех двух мундиалях в составе «оранье» уже превалировали игроки европейских топ-клубов, а представителей Эредивизи становилось все меньше и они были не на первых ролях.

И цикл повторился. В 2018-м сборная Нидерландов на чемпионат мира не отобралась, а через четыре года дошла до четвертьфинала, где создала проблемы будущим чемпионам мира, отыгравшись с 0:2 на последних минутах основного времени. Аргентинцы смогли дожать «оранье» только в серии пенальти. И вот, настал чемпионат мира 2026.

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На мундиаль в Северную Америку сборная Нидерландов приехала однозначно сильнейшим составом за последние много лет. 15 игроков из 26, которых Роналд Куман взял на чемпионат мира 2026, выступают в клубах английской Премьер-лиги, в том числе – в клубах грандах, таких, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», или клубах, который умеют создавать проблемы грандам и завершили сезон на высоких позициях – «Брайтон», «Борнмут», «Сандерленд». Даже «Тоттенхэм» Мики ван де Фена в этом сезоне боролся за сохранение места в АПЛ, но год назад выиграл Лигу Европы. Добавим сюда четверых игроков, которые играют в Серии А за «Ювентус», «Интер», «Рому» и «Аталанту», а с ними и Ноа Ланха из «Наполи», который вторую половину сезона провел в аренде в «Галатасарае». Плюс Френки де Йонг из «Барселоны», второй вратарь Марк Флеккен из немецкого «Байера» Леверкузен и Куинтен Тимбер из «Марселя», плюс опытные ветераны Мемфис Депай и Ваут Вегорст, который в прошлмо много поиграли в чемпионатах топ-5. Получаем очень сильный по именам состав, который также обладает как раз тем, чего не хватало их предшественникам.

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В нынешней сборной Нидерландов нет ярких звезд, таких, какими были те же Ван Бастен, Гуллит, Райкард и другие. Нету здесь и суперзвезд, вокруг которых крутится все, и к которым приковано внимание большинства – таких, как Ламин Ямаль у сборной Испании, Килиан Мбаппе у сборной Франции или Винисиус Жуниор у сборной Бразилии. Состав нынешней сборной Нидерландов не только сильный, но и ровный, сбалансированный – во всех линиях у «оранье» собраны игрои самого высокого класса, но ни один из них не склонен перетягивать одеяло и внимание на себя. Нынешняя сборнаая Нидерландов – это не команда звезд или суперзвезды, это та команда, которую с полным правом можно назвать «командой-звездой». И именно этого, «команды-звезды» им все это время, начиная с 1990 года, и не хватало. Сейчас это у них есть и потому именно сейчас, на нынешнем мундиале сборная Нидерландов реально способна, достойна и заслуживает стать чемпионами мира.

...И пусть никого не вводит в заблуждение матч против сборной Японии, которую «оранье» немного не дожали. В конце концов, четыре года назад сборная Аргентины в первом матче вооще проиграла команде Саудовской Аравии.