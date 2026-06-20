Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем

20 июня состоится матч 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Турции и Парагвая.

Перед началом поединка наставники команд – Винченцо Монтелла (Турция) и Густаво Альфаро соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

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В одном квартете Турция и Парагвай выступают вместе с США и Австралией. В первом туре турки уступили австралийцам со счетом 0:2, а парагвайцы проиграли американцам 1:4.

Стартовые составы на матч Турция – Парагвай: