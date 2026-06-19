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  4. Ведат МУРИКИ: «Я искренне благодарю нашего президента»
Турция
19 июня 2026, 19:47 |
144
0

Ведат МУРИКИ: «Я искренне благодарю нашего президента»

Косоварской нападающий прокомментировал свой переход в «Фенербахче»

19 июня 2026, 19:47 |
144
0
Ведат МУРИКИ: «Я искренне благодарю нашего президента»
ФК Фенербахче
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Косоварский нападающий Ведат Мурики прокомментировал свой переход из испанской «Мальорки» в турецкий «Фенербахче»:

«Я искренне благодарю нашего президента, нашего любимого тренера Исмаила Картала и всех дорогих болельщиков «Фенербахче» за то, что они вновь сочли меня достойным этой футболки. Можете быть уверены, что я никогда не постесняюсь бороться за эту эмблему. Отныне могу сказать, что я снова буду достоин этой майки, как всегда. Надеюсь, конечной целью станет чемпионство».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 Ведат Мурики провёл 37 матчей, забив 23 гола (второй результат в чемпионате) и отдав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

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Ведат Мурики Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Фенербахче
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