Ведат МУРИКИ: «Я искренне благодарю нашего президента»

Косоварский нападающий Ведат Мурики прокомментировал свой переход из испанской «Мальорки» в турецкий «Фенербахче»:

«Я искренне благодарю нашего президента, нашего любимого тренера Исмаила Картала и всех дорогих болельщиков «Фенербахче» за то, что они вновь сочли меня достойным этой футболки. Можете быть уверены, что я никогда не постесняюсь бороться за эту эмблему. Отныне могу сказать, что я снова буду достоин этой майки, как всегда. Надеюсь, конечной целью станет чемпионство».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 Ведат Мурики провёл 37 матчей, забив 23 гола (второй результат в чемпионате) и отдав 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.