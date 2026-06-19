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  4. Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июня 2026, 16:55 |
856
0

Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

19 июня 2026, 16:55 |
856
0
Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия).

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTА 35). Поединок начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется с Линдой Носковой.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Александра Эала смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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