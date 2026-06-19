Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Победительница поединка в полуфинале поборется с Линдой Носковой.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTА 35). Поединок начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.

19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях