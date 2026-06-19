WTA19 июня 2026, 16:55 |
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Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
19 июня 2026, 16:55 |
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19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия).
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы (WTА 35). Поединок начнется ориентировочно в 18:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале поборется с Линдой Носковой.
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