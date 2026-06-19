ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении
«Фиолетовые» проведут 7 матчей
Черкасский ЛНЗ, впервые в своей истории сыграющий в квалификации Лиги конференций, официально объявил спарринг-партнеров на летнее учебно-тренировочные сборы.
По официальной информации, ФК ЛНЗ проведет семь контрольных поединков на собрании в Словении. Среди соперников «фиолетовых» можно отметить «Динамо» (Загреб) и Гезтепе (Турция).
Полный список спаррингов ЛНЗ:
- 27.06 Хайдук (Хорватия)
- 30.06 Штурм (Австрия)
- 5.07 Копер (Словения)
- 11.07 Олимпия (Словения) / МТК Будапешт (Венгрия)
- 14.07 Динамо Загреб (Хорватия)
- 16.07 Гезтепе (Турция)
Во втором раунде квалификации Лиги конференций ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента.Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.
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