ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении

Черкасский ЛНЗ, впервые в своей истории сыграющий в квалификации Лиги конференций, официально объявил спарринг-партнеров на летнее учебно-тренировочные сборы.

По официальной информации, ФК ЛНЗ проведет семь контрольных поединков на собрании в Словении. Среди соперников «фиолетовых» можно отметить «Динамо» (Загреб) и Гезтепе (Турция).

Полный список спаррингов ЛНЗ:

27.06 Хайдук (Хорватия)

30.06 Штурм (Австрия)

5.07 Копер (Словения)

11.07 Олимпия (Словения) / МТК Будапешт (Венгрия)

14.07 Динамо Загреб (Хорватия)

16.07 Гезтепе (Турция)

Во втором раунде квалификации Лиги конференций ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента.Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.