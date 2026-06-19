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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 14:41 |
214
0

ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении

«Фиолетовые» проведут 7 матчей

19 июня 2026, 14:41 |
214
0
ОФИЦИАЛЬНО. Есть сюрпризы. Известно, с кем сыграет ЛНЗ на сборах в Словении
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ, впервые в своей истории сыграющий в квалификации Лиги конференций, официально объявил спарринг-партнеров на летнее учебно-тренировочные сборы.

По официальной информации, ФК ЛНЗ проведет семь контрольных поединков на собрании в Словении. Среди соперников «фиолетовых» можно отметить «Динамо» (Загреб) и Гезтепе (Турция).

Полный список спаррингов ЛНЗ:

  • 27.06 Хайдук (Хорватия)
  • 30.06 Штурм (Австрия)
  • 5.07 Копер (Словения)
  • 11.07 Олимпия (Словения) / МТК Будапешт (Венгрия)
  • 14.07 Динамо Загреб (Хорватия)
  • 16.07 Гезтепе (Турция)

Во втором раунде квалификации Лиги конференций ЛНЗ сыграет против бельгийского Гента.Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций состоится 23 июля, а ответный матч – 30 июля.

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ЛНЗ Черкассы контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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