Джесси МАРШ: «Он в больнице, готовится к операции»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш прокомментировал победу над национальной командой Катара (6:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

– Удалось ли вам встретиться с Исмаэлем Коне после матча? Если да, то как он себя чувствует? И как вы себя чувствуете эмоционально, учитывая, что вам приходится совмещать радость от крупной победы с разочарованием из-за потери такого игрока?

– Да, я ещё не разговаривал с Исмаэлем, но он в больнице. Его готовят к операции. Я пойду к нему после этой пресс-конференции. Посмотрим, что именно мы решим для него сделать. Его семья с ним в больнице. Там его мать и остальные родственники.

Послушайте, это произошло прямо перед скамейкой запасных. Мы все это слышали. Я сразу всё понял. Это было похоже на то, как Таджон получил травму на тренировке. Это произошло прямо перед нами, и все слышали, как хрустнула кость. Ему очень сочувствуешь. Все немного потрясены тем, что произошло, учитывая характер травмы. Исмаэль также является важной частью духа нашей команды. Это будет большая потеря для нас. Он был невероятен в этих последних двух матчах. Но вы также видели, как он махал зрителям, словно успокаивая всех тем, что получил травму. Это невероятное свидетельство о том, каким человеком является Исмаэль.

Это наша команда. Я уже два года пытаюсь рассказать людям об особом характере этой группы. Он проявляется как в сложные моменты, так и в моменты славы. Сегодняшний день стал воплощением всего этого. Все были подавлены, когда это произошло, но мы должны были найти способ сохранить концентрацию. Мы знали, что Исмаэль хотел бы, чтобы мы довели дело до конца. Сейчас у нас в головах множество мыслей, и мы все думаем о нём, но мы также очень гордимся тем, кем мы являемся. Больше всего мы гордимся тем, кто мы есть, и, на мой взгляд, это было видно сегодня.

– Поздравляю с победой. Похоже, произошла небольшая перепалка с тренером катарской команды. Что там случилось?

– Я не буду тратить на это ни секунды. Это не стоит нашего времени, чтобы об этом обсуждать.

– Тогда я перейду к другому вопросу. Считаете ли вы, что катарские игроки играли слишком жестко? Каково ваше мнение по поводу этого аспекта матча?

– Нет. До травмы я, собственно, считал, что матч был довольно хорошим. В первом тайме мы полностью доминировали. Их тренер, видимо, хотел подбодрить команду в перерыве, чтобы они не пропустили четыре гола, потому что это означало бы, что им придётся побеждать Боснию. Мы это осознавали. Нам нужно было забить четыре гола, чтобы не пришлось побеждать Швейцарию. Думаю, именно это отчасти и стало причиной того, что произошло.

Позвольте мне объяснить: игрок извинился перед Исмаэлем. Он зашел в раздевалку и извинился. Исмаэль сообщил команде о том, что произошло. Не думаю, что он намеренно совершил такой ужасный подкат или создал такую ситуацию. Я не виню его в этом. Чего я не понимаю, так это реакции всей их скамейки запасных, которые пытались устроить спор о том, была ли это красная карточка, когда явный фол только что сломал игроку ногу. Странное поведение, но в итоге мы больше сосредоточились на Исмаэле и на матче.

– Эта команда сейчас оказалась на неизведанной территории, готовясь к матчу, в котором может выиграть группу и остаться здесь. Как вы распланируете следующие шесть дней, зная, что сила этой команды — в её братстве?

– Да. У нас почти такая же ситуация, как была с Таджоном. То, как ребята тогда сплотились вокруг него и использовали это как мотивацию для достижения больших целей, было невероятным.

Вы употребили слово «братство». Это слово употребил Джон ещё до моего прихода, и одна из первых вещей, которые я заметил, когда стал тренером, — это то, насколько они близки, насколько связаны между собой, как сильно любят друг друга и как сильно любят играть за национальную сборную.

Честно говоря, я старался подчеркнуть это, но больше всего старался не мешать. В такой момент, как этот, я не думаю, что я нужен им так же, как они нужны друг другу.

Их семьи здесь. Завтра у нас семейное барбекю. Мы будем наслаждаться тем, что находимся вместе. Исмаэль будет в мыслях у всех, но также важно, чтобы мы знали: он вернется сильнее, чем когда-либо. Он будет уверен в себе, будет верить в себя, и мы позаботимся о том, чтобы он получил лучшую медицинскую помощь. У него и впредь будет великолепная карьера.

Как я уже говорил во время перерыва на воду, Исмаэль хотел бы, чтобы мы довели дело до конца в этом матче. А потом мы разберемся, как справиться со всем остальным. Честно говоря, именно так ребята и поступили.

– Может быть, трудно так быстро переключиться на другое, но чемпионат мира заставляет это делать. Что касается восполнения этого пробела, насколько вы уверены в Натане Салиби как основном игроке на этом чемпионате мира? И является ли Альфонсо Дэвис потенциальным вариантом, чтобы заменить часть креативности, утраченной вместе с Исмаэлем?

– У нас нет другого игрока, похожего на Исмаэля. Он для нас – своеобразный «фактор X». Как я уже говорил, мы будем по нему скучать. У нас есть хорошие игроки, которые могут его заменить: Натан Салиба, Матье Шуаньер, Джонатан Осорио. Мы можем использовать разных игроков по-разному. Теперь мы дали себе шанс не только бороться за первое место в группе, но и выиграть её. Выиграв группу, мы выиграем дополнительное время, чтобы все игроки восстановились. Вы видели, как Моис Бомбито сегодня провёл на поле 45 минут, что было замечательно. Чем дальше мы продвинемся в этом турнире, тем больше времени у нас будет, чтобы Альфонсо восстановился на 100 процентов. Мы знаем, что это будет важно для нашего успеха.

– Здравствуйте. Исторический день для канадского футбола. Что вам сейчас приходит в голову? Какие эмоции испытываете вы и команда?

– Когда я приехал сюда, наша цель была шире, чем этот чемпионат мира. Конечно, огромным стимулом было то, что это чемпионат мира на родине, но цель заключалась в том, чтобы изменить этот вид спорта в стране: стимулировать интерес, развивать профессиональные знания, образование и проложить путь в будущее. Мы хотели сформировать представление о том, каким может быть канадский футбол. Можно говорить и делать всё правильно, но нужны такие моменты, как сегодня. Нужны моменты, которые люди запомнят навсегда. Ни один канадец не забудет этот день. Я сказал после матча, что 40 миллионов человек будут утверждать, будто они были здесь. Это невероятный момент, который демонстрирует, что в этой стране есть талант, менталитет, желание и множество вещей, которые делают её особенной, хотя традиционно это страна хоккея. Эта часть меня очень радует. Мы создали момент, который все запомнят. Но что ещё важнее, я считаю, это подтолкнет нас сделать всё возможное, чтобы выиграть группу и пройти как можно дальше в этом турнире.

– Джонатан Дэвид сегодня забил хет-трик. После последнего матча было много вопросов из-за упущенных моментов и давления на него. Как, по вашему мнению, он справился с этим вниманием?

– Исмаэль и я вчера сидели здесь и оба сказали, что понимаем, почему люди задают вопросы о Джонни, но мы знаем Джонни. Я сказал ему: «Пристегни ремень». Надеюсь, сегодня все пристегнули ремни, потому что это настоящий нападающий. Это бомбардир. Я никогда не сомневался в Джонни. Чтобы добиться настоящего успеха, нам нужно, чтобы именно он руководил нашей игрой в атаке. Он создал первый гол своим ударом, а затем забил хет-трик. Но помимо голов, я считаю, что в целом он играл фантастически. Единственное, к чему я призывал Джонни, – это тренироваться лучше, и он тренировался очень хорошо на этой неделе. Думаю, это настроило его на нужный лад, чтобы сегодня показать себя с лучшей стороны.

– Мы сегодня были на шествии болельщиков и видели видео. Все повторяли, что хотят, чтобы люди знали: Канада – это футбольная страна. Болельщики действительно поддержали вас. Что, по вашему мнению, вы сегодня начали, особенно благодаря такой победе?

– Это футбольная страна. Я не могу заставить себя произнести то другое слово. Как я уже говорил, даже то, как я праздновал вместе с болельщиками, показало, что это необычный момент для страны. Мы должны подчеркнуть значение этого успеха. Мы будем держать ноги на земле. Не будем забегать вперед. Я позабочусь о том, чтобы команда оставалась сосредоточенной, сконцентрированной и готовой бороться за первое место в группе и обеспечить себе наилучшие шансы на успех в этом турнире. Но я научился в этом деле, что великие моменты не даются легко. Их нужно ценить и праздновать. Я хотел, чтобы стадион это сделал. Я хотел, чтобы наша команда это сделала. Даже несмотря на травму Исмаэля я хотел, чтобы игроки насладились тем, чего они достигли. Мы устроим семейное барбекю. Мы и впредь будем поддерживать тот позитивный настрой, который сформировался здесь — до моего прихода, во время моего пребывания на посту и после меня. А затем, через несколько дней, мы полностью сосредоточимся на всем, что необходимо, чтобы показать действительно выдающиеся результаты на этом турнире. Это был важный момент для спорта в этой стране.