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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 11:16 |
357
0

ОФИЦИАЛЬНО. Адамюк покинул Карпаты

Львовский клуб простился с Владимиром

19 июня 2026, 11:16 |
357
0
ОФИЦИАЛЬНО. Адамюк покинул Карпаты
ФК Карпаты. Владимир Адамюк
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Львовские «Карпаты» официально объявили об уходе украинского защитника Владимира Адамюка.

Стороны решили не продлевать контракт 34-летнего футболиста, срок действия которого истекает 30 июня 2026 года.

Владимир Адамюк стал игроком «зелено-белых» 10 июля 2024 года.

В активе защитника – 28 матчей в рамках Украинской Премьер-лиги, а также 4 матча в Кубке Украины. Именно в Кубке Владимир забил 2 гола за «львов». Это произошло 24 августа 2025 года в матче против «Пенуэлы».

Ранее сообщалось, что Владимир Адамюк может перейти в «Александрию».

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Владимир Адамюк Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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