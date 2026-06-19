ОФИЦИАЛЬНО. Адамюк покинул Карпаты

Львовские «Карпаты» официально объявили об уходе украинского защитника Владимира Адамюка.

Стороны решили не продлевать контракт 34-летнего футболиста, срок действия которого истекает 30 июня 2026 года.

Владимир Адамюк стал игроком «зелено-белых» 10 июля 2024 года.

В активе защитника – 28 матчей в рамках Украинской Премьер-лиги, а также 4 матча в Кубке Украины. Именно в Кубке Владимир забил 2 гола за «львов». Это произошло 24 августа 2025 года в матче против «Пенуэлы».

Ранее сообщалось, что Владимир Адамюк может перейти в «Александрию».