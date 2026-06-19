В пятницу, 19 июня, состоится матч второго тура группы А на чемпионате мира 2026 между сборными Мексики и Южной Кореи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.

После первого тура Мексика и Южная Корея имеют максимум очков: мексиканцы одолели ЮАР (2:0), корейцы переиграли Чехию (2:1).

Ранее сборные Чехии и ЮАР провели очную дуэль во втором туре, но сильнейшего не выявили – 1:1.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Южная Корея

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Южная Корея Смотреть трансляцию

Группа А (ЧМ-2026)