Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Южная Корея
Игра второго тура группы А начнется 19 июня в 04:00 по Киеву
В пятницу, 19 июня, состоится матч второго тура группы А на чемпионате мира 2026 между сборными Мексики и Южной Кореи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.
После первого тура Мексика и Южная Корея имеют максимум очков: мексиканцы одолели ЮАР (2:0), корейцы переиграли Чехию (2:1).
Ранее сборные Чехии и ЮАР провели очную дуэль во втором туре, но сильнейшего не выявили – 1:1.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Южная Корея
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа А (ЧМ-2026)
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|3
|2
|Южная Корея
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|3
|3
|Чехия
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия
|1
|4
|ЮАР
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР
|1
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