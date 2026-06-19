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Чемпионат мира
19 июня 2026, 03:25 | Обновлено 19 июня 2026, 03:55
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Южная Корея

Игра второго тура группы А начнется 19 июня в 04:00 по Киеву

19 июня 2026, 03:25 | Обновлено 19 июня 2026, 03:55
74
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Южная Корея
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В пятницу, 19 июня, состоится матч второго тура группы А на чемпионате мира 2026 между сборными Мексики и Южной Кореи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан. Старт игры – в 04:00 по киевскому времени.

После первого тура Мексика и Южная Корея имеют максимум очков: мексиканцы одолели ЮАР (2:0), корейцы переиграли Чехию (2:1).

Ранее сборные Чехии и ЮАР провели очную дуэль во втором туре, но сильнейшего не выявили – 1:1.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Мексика – Южная Корея

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Мексика – Южная Корея
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Группа А (ЧМ-2026)

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Мексика 1 1 0 0 2 - 0 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 3
2 Южная Корея 1 1 0 0 2 - 1 19.06.26 04:00 Мексика - Южная Корея12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 3
3 Чехия 2 0 1 1 2 - 3 25.06.26 04:00 Чехия - Мексика18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР12.06.26 Южная Корея 2:1 Чехия 1
4 ЮАР 2 0 1 1 1 - 3 25.06.26 04:00 ЮАР - Южная Корея18.06.26 Чехия 1:1 ЮАР11.06.26 Мексика 2:0 ЮАР 1
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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