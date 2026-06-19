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19 июня 2026, 03:29 |
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В США набросились на Златана. Легенде предъявили неожиданные претензии

Известный журналист объяснил, почему у Fox Sports возникла проблема во время ЧМ-2026

19 июня 2026, 03:29 |
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В США набросились на Златана. Легенде предъявили неожиданные претензии
Instagram. Златан Ибрагимович
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Легендарный шведский экс-нападающий Златан Ибрагимович оказался под волной критики во время чемпионата мира.

Обозреватель The Athletic Эндрю Марчанд посвятил отдельный материал работе Ибрагимовича в студии американского телеканала Fox Sports. По мнению журналиста, присутствие Златана пока не оправдывает ожиданий.

«Правильный ответ сейчас такой: меньше Златана, меньше Алекси Лаласа – и главное шоу Fox станет лучше», – написал Марчанд.

Журналист считает, что Ибрагимович пока недостаточно хорошо ориентируется в некоторых командах и игроках турнира, а его роль в студии сводится в основном к привычному образу уверенного в себе Златана.

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При этом автор отметил, что Fox следует чаще использовать шведа для анализа игры нападающих и голевых эпизодов, где его опыт может быть действительно полезен зрителям.

Несмотря на критику, Ибрагимович уже отметился несколькими яркими высказываниями. После матча Франция – Сенегал он ответил на обвинения французской команды в высокомерии:

«Необразованные люди скажут, что это высокомерие. Умные люди скажут, что это уверенность».

Финал чемпионата мира состоится 19 июля, поэтому у Златана еще есть время изменить мнение критиков и проявить себя в роли телевизионного эксперта.

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Максим Лапченко Источник: The Athletic
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