Нападающий «Ювентуса» и сборной Канады Джонатан Дэвид забил третий мяч в матче с Катаром на чемпионате мира 2026.

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Хет-трик форвард оформил уже в компенсированное арбитром время, доведя счет до 6:0.

В этом матче Джонатан не просто забил первые мячи на мундиалях, но еще и стал лучшим бомбардиром Канады на ЧМ.

ВИДЕО. Рекордсмен Канады. Джонатан Дэвид оформил хет-трик на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine