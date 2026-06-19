Чемпионат мира19 июня 2026, 02:59 | Обновлено 19 июня 2026, 03:39
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ВИДЕО. Рекордсмен Канады. Джонатан Дэвид оформил хет-трик на ЧМ-2026
Катар пропустил уже шестой мяч
19 июня 2026, 02:59 | Обновлено 19 июня 2026, 03:39
77
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Канады Джонатан Дэвид забил третий мяч в матче с Катаром на чемпионате мира 2026.
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Хет-трик форвард оформил уже в компенсированное арбитром время, доведя счет до 6:0.
В этом матче Джонатан не просто забил первые мячи на мундиалях, но еще и стал лучшим бомбардиром Канады на ЧМ.
ВИДЕО. Рекордсмен Канады. Джонатан Дэвид оформил хет-трик на ЧМ-2026
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