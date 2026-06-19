ВИДЕО. Как Джонатан Дэвид оформил дубль за Канаду на ЧМ-2026
Форвард снова забил Катару
Нападающий «Ювентуса» и сборной Канады Джонатан Дэвид оформил дубль в ворота Катара на чемпионате мира 2026.
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За несколько минут до перерыва Дэвид фактически занес мяч в сетку, сыграв на добивании – 3:0.
Вратарь сборной Катара во второй раз в матче неудачно отбил мяч, помог канадцам забить легкий гол.
Интересно, что до этого поединка Дэвид никогда не забивал на мундиалях, так что эти два мяча для него дебютные.
ВИДЕО. Как Джонатан Дэвид оформил дубль за Канаду на ЧМ-2026
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