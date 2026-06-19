ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей внешностью на ЧМ

Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание болельщиков во время матча чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала.

Сотрудница DAZN опубликовала в Instagram серию фотографий со стадиона, где работала у кромки поля. Ее стильный светлый образ вызвал бурную реакцию подписчиков и собрал множество комплиментов.

«Единственная прекрасная нота, которую мы увидим на этом чемпионате мира», – написал один из пользователей.

«Просто невероятная», – добавил другой.

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Под публикацией также появились десятки комментариев с сердцами и огненными эмодзи.

В подписи к фото Инкардона призналась, что несколько лет назад не поверила бы, если бы ей сказали, что однажды будет работать на матчах чемпионата мира.

«Если бы мне рассказали об этом шесть лет назад, я бы не поверила. Вчера работала у поля на матче Франция – Сенегал», – написала Элеонора.