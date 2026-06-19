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19 июня 2026, 01:58 | Обновлено 19 июня 2026, 02:02
220
0

ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей внешностью на ЧМ

Элеонора Инкардона при полном параде...

19 июня 2026, 01:58 | Обновлено 19 июня 2026, 02:02
220
0
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей внешностью на ЧМ
Instagram. Элеонора Инкардона
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Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона привлекла внимание болельщиков во время матча чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала.

Сотрудница DAZN опубликовала в Instagram серию фотографий со стадиона, где работала у кромки поля. Ее стильный светлый образ вызвал бурную реакцию подписчиков и собрал множество комплиментов.

«Единственная прекрасная нота, которую мы увидим на этом чемпионате мира», – написал один из пользователей.

«Просто невероятная», – добавил другой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Под публикацией также появились десятки комментариев с сердцами и огненными эмодзи.

В подписи к фото Инкардона призналась, что несколько лет назад не поверила бы, если бы ей сказали, что однажды будет работать на матчах чемпионата мира.

«Если бы мне рассказали об этом шесть лет назад, я бы не поверила. Вчера работала у поля на матче Франция – Сенегал», – написала Элеонора.

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фото девушки чемпионат мира по футболу Элеонора Инкардона lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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