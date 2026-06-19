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Чемпионат мира
19 июня 2026, 01:41 | Обновлено 19 июня 2026, 01:42
63
0

ВИДЕО. Джонатан Дэвид забил первый мяч на чемпионате мира

Форвард удвоил преимущество Канады в матче с Катаром

19 июня 2026, 01:41 | Обновлено 19 июня 2026, 01:42
63
0
ВИДЕО. Джонатан Дэвид забил первый мяч на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид
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26-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Канады Джонатан Дэвид впервые забил на чемпионате мира.

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Первый гол форварда на мундиалях пришелся на матч второго тура против Катара.

Джонатан поймал мяч и в одно касание прошил ворота соперника на 29-й минуте – 2:0.

Этот матч стал для Дэвида пятым на чемпионатах мира, и именно в нем он впервые отличился результативным действием на турнире.

ВИДЕО. Джонатан Дэвид забил первый мяч на чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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