Чемпионат мира19 июня 2026, 01:41 | Обновлено 19 июня 2026, 01:42
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ВИДЕО. Джонатан Дэвид забил первый мяч на чемпионате мира
Форвард удвоил преимущество Канады в матче с Катаром
19 июня 2026, 01:41 | Обновлено 19 июня 2026, 01:42
63
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26-летний нападающий «Ювентуса» и сборной Канады Джонатан Дэвид впервые забил на чемпионате мира.
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Первый гол форварда на мундиалях пришелся на матч второго тура против Катара.
Джонатан поймал мяч и в одно касание прошил ворота соперника на 29-й минуте – 2:0.
Этот матч стал для Дэвида пятым на чемпионатах мира, и именно в нем он впервые отличился результативным действием на турнире.
ВИДЕО. Джонатан Дэвид забил первый мяч на чемпионате мира
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