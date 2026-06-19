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Чемпионат мира
19 июня 2026, 00:10 | Обновлено 19 июня 2026, 00:27
166
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ВИДЕО. Дубль, шедевр, пенальти. Швейцария и Босния забили 3 гола после 90-й

Швейцары и боснийцы выдали безумное завершения матча (4:1) 2-го тура группы B ЧМ-2026

19 июня 2026, 00:10 | Обновлено 19 июня 2026, 00:27
166
0
ВИДЕО. Дубль, шедевр, пенальти. Швейцария и Босния забили 3 гола после 90-й
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Швейцарии переиграла Боснию и Герцеговину в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026.

Три мяча команды забили после 90-й минуты. Вначале Жоан Манзамби оформил дубль, затем Эрмин Махмич забил шедевральный гол престижа для БиГ на 90+3-й, а на 90+7-й пенальти реализовал Гранит Джака.

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И Манзамби, и Мхамич начали встречу в резерве. Жоан вышел на поле на 71-й вместо Дэна Ндойе (спустя 3 минуты забил первый гол), а на Эрмин вошел в игру на 90+1-й, заменив Керима Алайбеговича.

11-метровый, с которого забил Джака, рефери назначил за фол Амара Мемича в штрафной Боснии против Джибриля Соу.

Еще один гол для Швейцарии в этом матче забил Рубен Варгас. А Босния доигрывала поединок вдевятером после прямой красной для Тарика Мухаремовича.

❗️ ВИДЕО. Дубль, шедевр, пенальти. Швейцария и Босния забили 3 гола после 90-й

ГОЛ! 3:0 Манзамби, 90 мин.

ГОЛ! 3:1 Махмич, 90+3 мин.

ГОЛ! 4:1 Джака, 90+7 мин. (пен.)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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