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Лига Европы
19 июня 2026, 07:01 |
294
0

Динамо получит усиление перед стартом в квалификации Лиги Европы

Киевский клуб сообщил о возвращении в строй защитника Константина Вивчаренко

19 июня 2026, 07:01 |
294
0
Динамо получит усиление перед стартом в квалификации Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко
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Украинский защитник Константин Вивчаренко вернулся в строй после перенесенной травмы и может помочь команде в первом раунде Лиги Европы.

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что 24-летний футболист возобновил тренировки и провел индивидуальную работу с мячом на сборах, которые проходят в Австрии.

В прошлом сезоне Вивчаренко провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Последний раз защитник выходил на поле в финале Кубка Украины.

Уже в субботу, 20 июня, подопечные Игоря Костюка проведут первый контрольный матч . Соперником «бело-синих» станет пражская «Славия», встреча с которой начнется в 17:00.

Киевский клуб продолжает подготовку к старту в Лиге Европы, где украинской команде предстоит сыграть против румынской «Университати» Клуж.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Константин Вивчаренко травма тренировка учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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