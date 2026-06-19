Динамо получит усиление перед стартом в квалификации Лиги Европы

Украинский защитник Константин Вивчаренко вернулся в строй после перенесенной травмы и может помочь команде в первом раунде Лиги Европы.

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что 24-летний футболист возобновил тренировки и провел индивидуальную работу с мячом на сборах, которые проходят в Австрии.

В прошлом сезоне Вивчаренко провел 29 матчей во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи. Последний раз защитник выходил на поле в финале Кубка Украины.

Уже в субботу, 20 июня, подопечные Игоря Костюка проведут первый контрольный матч . Соперником «бело-синих» станет пражская «Славия», встреча с которой начнется в 17:00.

Киевский клуб продолжает подготовку к старту в Лиге Европы, где украинской команде предстоит сыграть против румынской «Университати» Клуж.