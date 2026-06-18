Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дежавю для африканцев. ЮАР пропустила быстрый гол от Чехии
Чемпионат мира
18 июня 2026, 19:12 | Обновлено 18 июня 2026, 19:38
462
0

ВИДЕО. Дежавю для африканцев. ЮАР пропустила быстрый гол от Чехии

На шестой минуте забил Садилек

18 июня 2026, 19:12 | Обновлено 18 июня 2026, 19:38
462
0
ВИДЕО. Дежавю для африканцев. ЮАР пропустила быстрый гол от Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Садилек
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче 2-го тура группы A чемпионата мира-2026 сборная Чехии открыла счёт в поединке против Южной Африки.

Уже на 6-й минуте полузащитник Михал Садилек отличился точным ударом и вывел чешскую команду вперёд – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Главным арбитром матча является американская рефери Тори Пенсо.

Перед этим матчем обе команды потерпели поражения в стартовом туре: Чехия уступила Южной Корее (1:2), а ЮАР проиграла Мексике (0:2).

ВИДЕО. Дежавю для африканцев. ЮАР пропустила быстрый гол от Чехии

По теме:
Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ШАЦКИХ: «Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники»
Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная ЮАР по футболу сборная Чехии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ подписал новые контракты с экс-игроками Шахтера и Динамо
Футбол | 18 июня 2026, 20:24 0
Клуб УПЛ подписал новые контракты с экс-игроками Шахтера и Динамо
Клуб УПЛ подписал новые контракты с экс-игроками Шахтера и Динамо

Два чемпиона Украины продолжат выступления за «Эпицентр»

В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Футбол | 18 июня 2026, 07:02 9
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина

Перейро утверждает, что вратарь не покинет клуб

Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18.06.2026, 14:03
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Бокс | 18.06.2026, 09:13
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 34
Теннис
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 5
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22
Бокс
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 202
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем