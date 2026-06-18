Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче 2-го тура группы A чемпионата мира-2026 сборная Чехии открыла счёт в поединке против Южной Африки.

Уже на 6-й минуте полузащитник Михал Садилек отличился точным ударом и вывел чешскую команду вперёд – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Главным арбитром матча является американская рефери Тори Пенсо.

Перед этим матчем обе команды потерпели поражения в стартовом туре: Чехия уступила Южной Корее (1:2), а ЮАР проиграла Мексике (0:2).

ВИДЕО. Дежавю для африканцев. ЮАР пропустила быстрый гол от Чехии