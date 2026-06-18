Эала – Рыбакина. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) состоится матч 1/8 финала между Александрой Эалой (Филиппины, WTA 35) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 2).

Встреча начнется в 18:30 по Киеву на корте имени Штеффи Граф после игры Киз – Мухова.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется с Элиной Свитолиной.

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