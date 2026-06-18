Динамо – Славия. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
20 июня киевляне сыграют спарринг на сборе в Австрии
Динамо в рамках подготовки к новому сезону отправилось на сбор в Австрию, где проведет ряд контрольных матчей.
Первым соперником команды Игоря Костюка будет пражская Славия. Встреча состоится 20 июня, начало в 17:00.
Киевляне рано стартуют в сезоне 2026/27. Уже в июле Динамо сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги Европы: 9 и 16 июля команда сыграет с румынской Университатей.
В прямом эфире контрольную игру против Славии будет транслировать официальный канал Динамо в YouTube.
Динамо – Славия. Начало в 17:00
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