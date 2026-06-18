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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 13:35 | Обновлено 18 июня 2026, 14:04
434
0

Динамо – Славия. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня киевляне сыграют спарринг на сборе в Австрии

18 июня 2026, 13:35 | Обновлено 18 июня 2026, 14:04
434
0
Динамо – Славия. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев
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Динамо в рамках подготовки к новому сезону отправилось на сбор в Австрию, где проведет ряд контрольных матчей.

Первым соперником команды Игоря Костюка будет пражская Славия. Встреча состоится 20 июня, начало в 17:00.

Киевляне рано стартуют в сезоне 2026/27. Уже в июле Динамо сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги Европы: 9 и 16 июля команда сыграет с румынской Университатей.

В прямом эфире контрольную игру против Славии будет транслировать официальный канал Динамо в YouTube.

Динамо – Славия. Начало в 17:00

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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