Динамо – Славия. Первый матч на сборе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Динамо в рамках подготовки к новому сезону отправилось на сбор в Австрию, где проведет ряд контрольных матчей.

Первым соперником команды Игоря Костюка будет пражская Славия. Встреча состоится 20 июня, начало в 17:00.

Киевляне рано стартуют в сезоне 2026/27. Уже в июле Динамо сыграет в 1-м раунде квалификации Лиги Европы: 9 и 16 июля команда сыграет с румынской Университатей.

В прямом эфире контрольную игру против Славии будет транслировать официальный канал Динамо в YouTube.

Динамо – Славия. Начало в 17:00